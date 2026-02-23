¿Quién paga los aranceles de Trump? Ganadores y perdedores del fallo de Corte Suprema de EE. UU.

La pregunta del momento, después de tres días de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles “recíprocos, de Donald Trump, es ¿quién está pagando dichos aranceles? La respuesta, con datos en mano, es menos política y más financiera.
Según la investigación “¿Quién está pagando los aranceles estadounidenses de 2025?”, elaborada por Mary Amiti, Chris Flanagan, Sebastian Heise y David E. Weinstein para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, casi el 90% de la carga económica de los aranceles recayó sobre empresas y consumidores de Estados Unidos.
A lo largo de 2025, el arancel promedio sobre las importaciones estadounidenses subió del 2,6% al 13%.
Sin embargo, el tipo arancelario promedio efectivo fue inferior al legal por dos razones: múltiples exenciones y cambios en las decisiones de importación.
Un ejemplo es Canadá. Aunque EE. UU. aplicó un arancel del 35% a sus importaciones, el 83% de esos productos quedaron exentos bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
Además, muchos importadores simplemente dejaron de comprar bienes con aranceles altos. Esa brecha entre la tasa legal y la efectiva alcanzó su punto máximo en abril y mayo, cuando se dispararon los gravámenes a China y los importadores redujeron compras para evitar el impacto.