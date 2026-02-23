En video | Denuncian ola de atracos a conductores y pasajeros de buses en el centro y occidente de Medellín

Conductores de buses de rutas que van, principalmente, hacia el occidente de Medellín denunciaron que en las últimas semanas un grupo de delincuentes los tiene azotados con una ola de atracos, los cuales se estarían cometiendo aún con las cámaras de seguridad que tienen estos vehículos. En videos que se han difundido a través de las redes sociales se ve como una persona se sube a los vehículos y luego de intimidarlos les comienza a quitar el dinero que tienen. En un principio, los conductores les entrega una parte, como si estuvieran pagando una extorsión. Pero el delincuente se pone persistente y les empieza a revisar los bolsillos y todos los rincones del vehículo con el fin de quitarles todo el dinero producido durante su jornada laboral, dejándolos sin nada, tal como queda captado en las cámaras de seguridad.

Las imágenes dejan en evidencia que se trataría de una misma persona que se estaría dedicando a hurtar a vehículos de la empresa Conducciones América S.A., la cual presta servicio para las comunas 12 (La América), 13 (San Javier) y el corregimiento de San Cristóbal. Las denuncias indicarían que este delincuente se estaría montando en el Parque Berrío y en otros puntos del occidente de la ciudad por donde pasan estos buses y cometería sus actos delincuenciales sin importar que los vehículos están dotados con cámaras de seguridad, precisamente, para evitar estos delitos. Entérese: La historia del turista sueco que fue engañado, drogado y perdió todo a manos de un falso guía en Medellín En ninguno de los atracos registrados los conductores resultaron lesionados, aunque sí mostraron su molestia por el accionar de este presunto delincuente. El caso ya se encuentra en manos de las autoridades, a la espera de una intervención para dar con su captura. Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá (Asotransvaa), explicó que esta no es la única modalidad de hurto que se registra en el transporte público de la ciudad, puesto que hay muchas otras que no quedan registradas ante las cámaras.

“Nos encontramos con el raponazo y las intimidaciones tanto a los conductores como a los pasajeros. También se aprovechan las altas congestiones en algunas partes de la ciudad para cometer cosquilleos a los usuarios y todo esto se ha venido alertando ante las autoridades”, expresó el líder gremial. Incluso destacó que las cámaras de seguridad en algunos casos son omitidas por los criminales, como en este caso, pero que han servido para reducir los atracos a los conductores y a los pasajeros. Con los mismos registros se ha logrado una rápida intervención por parte de las autoridades. Le puede interesar: Policía capturó a tres “apartamenteros” que tenían azotados a los habitantes de Rionegro Esta clase de atracos se registran como hurto a personas, un delito que presenta un incremento en este año en Medellín, con 2.345 denuncias, 83 casos más de los que se contabilizaban el año pasado, representando un incremento del 4%. Sin embargo, durante febrero se ha presentado una reducción en esta clase de asaltos, ya que se han denunciado 376 casos, 299 menos que en el mismo mes del 2025, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).