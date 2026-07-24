Las medidas sugeridas con las que el sector público en Colombia podría reducir hasta 20% su consumo de energía

El sector público colombiano tiene una oportunidad para disminuir su consumo de energía mediante herramientas tecnológicas y estrategias de eficiencia que permitan identificar desperdicios y optimizar recursos. Según un estudio desarrollado por la firma Vertebra en infraestructura oficial, las entidades estatales podrían reducir hasta en un 20% su gasto energético con medidas de seguimiento y actualización de sus sistemas.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) citadas por la compañía, más de 4.000 entidades públicas consumen alrededor del 5% de la energía total del país, lo que convierte al Estado en un actor clave para impulsar políticas de sostenibilidad y ahorro.

El análisis, realizado en 40 edificaciones oficiales, encontró que existe un potencial de mejora de hasta el 40% en eficiencia energética mediante la implementación de sistemas de medición en tiempo real que permitan conocer cómo se consume la energía y detectar irregularidades.

Según Juan Pablo Rojas, CEO de Vertebra, uno de los principales problemas del sector público es la falta de herramientas para hacer un monitoreo constante del consumo.

“Al integrar sistemas que capturen y centralicen la información de las facturas de servicios públicos, las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas y actuar a tiempo”, explicó.