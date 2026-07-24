¡Ojo! Gigantesco árbol cayó en Laureles, afectó redes eléctricas y obligó al cierre de una vía

Un árbol de gran tamaño se desplomó este viernes 24 de julio en el barrio San Joaquín, comuna 11 (Laureles-Estadio) de Medellín, causando afectaciones sobre las redes eléctricas y complicaciones en la movilidad del sector.

La emergencia ocurrió en la carrera 68A con calle 42A y fue atendida por una tripulación del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el árbol se desprendió desde la raíz y cayó sobre el tendido eléctrico.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, el área tuvo que ser acordonada debido al riesgo que representa la afectación de las redes de energía.

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Las labores para retirar el árbol aún no habían comenzado al mediodía de este viernes, debido a que primero EPM debe realizar una inspección y garantizar que el cableado no represente peligro para los equipos de emergencia.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores evitar transitar por este punto de Laureles y tomar vías alternas mientras se supera la contingencia.

Por su parte, Bomberos Medellín y las demás entidades continúan trabajando para restablecer las condiciones de seguridad y normalizar el paso por la zona.