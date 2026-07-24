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Medellín tendrá 11 nuevos megacolegios: abrieron la licitación de $78.000 millones para el de San Cristóbal

La Alcaldía de Medellín abrió el proceso de contratación para construir el megacolegio en el corregimiento San Cristóbal. La obra beneficiará a 660 estudiantes.

  • El proyecto de megacolegio se desarrolló bajo el concepto de escuelas inteligentes. Foto: cortesía.
    El proyecto de megacolegio se desarrolló bajo el concepto de escuelas inteligentes. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La estrategia de infraestructura educativa de Medellín sumó un nuevo avance. La Alcaldía publicó la licitación para construir la Sección Escuela El Tirol, en el corregimiento San Cristóbal, una institución que funcionará bajo el modelo de escuelas inteligentes y para la cual el Distrito destinará una inversión superior a los $78.000 millones.

La nueva sede tendrá capacidad para atender a 660 estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato, y el proceso de contratación ya fue publicado en el Secop II.

Las empresas de construcción interesadas en participar en la convocatoria abierta pueden consultar los requisitos en este enlace.

Según la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la obra deberá estar terminada en diciembre de 2027.

El gerente de la EDU, Emiro Valdés López, señaló que con esta convocatoria ya son nueve los megacolegios que se encuentran en etapa de contratación o ejecución.

Entérese: ¿En qué van los megacolegios que prometió el alcalde Federico Gutiérrez? Dos de los diez ya se adjudicaron

Además, recordó que la administración proyecta construir 11 nuevas instituciones educativas durante el cuatrienio, de las cuales diez hacen parte de las metas del Plan de Desarrollo.

Actualmente, cinco megacolegios avanzan en ejecución: El Diamante y Conrado González, en Robledo; Hernán Toro Agudelo, en Manrique; Municipal San Javier, en la comuna 13; y Rafael Uribe Uribe, en La América. A ellos se suman Rodrigo Lara Bonilla, en Manrique, y La Libertad, en Villa Hermosa, cuyas obras ya fueron adjudicadas y están próximas a iniciar. Mientras tanto, El Tirol y la Sección Escuela Niño Jesús de Praga permanecen en etapa de contratación.

La construcción de estos megacolegios hace parte de la principal apuesta de la administración distrital para modernizar la infraestructura educativa pública.

Los proyectos se desarrollan bajo el concepto de escuelas inteligentes, con edificaciones bioclimáticas, espacios flexibles para el aprendizaje, laboratorios, bibliotecas, zonas deportivas y dotación tecnológica.

En palabras del gerente de EDU, es una obra que “se integra de una manera muy especial y significativa con todo el entorno ecológico y ambiental que lo rodea”.

La meta del Distrito es entregar 11 nuevos megacolegios antes de finalizar el cuatrienio, además de intervenir las 421 sedes educativas oficiales de Medellín como parte de una inversión histórica en infraestructura para el sector educativo.

Conozca: Recreo Cultural Guayabal: Medellín inicia licitación con inversión de $22.000 millones

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos megacolegios construirá la Alcaldía de Medellín durante este cuatrienio?
La administración distrital proyecta la construcción de 11 nuevos megacolegios, de los cuales diez están contemplados de manera directa dentro de las metas del Plan de Desarrollo.
¿En qué consiste el nuevo megacolegio en el corregimiento San Cristóbal?
Se trata de la Sección Escuela El Tirol, proyecto para el cual se destinaron más de $78.000 millones de pesos. La obra tendrá capacidad para 660 estudiantes (de preescolar, primaria y bachillerato) y deberá estar finalizada en diciembre de 2027.
¿Qué características tienen los “colegios inteligentes” que se construyen en Medellín?
Son proyectos concebidos con edificaciones bioclimáticas, integrados al entorno ecológico, dotados de aulas flexibles, laboratorios, bibliotecas, áreas deportivas y equipamiento tecnológico de vanguardia.

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