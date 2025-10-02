¿Los memes se pueden convertir en monedas? Así funcionan los memecoins que mueven millones en el mundo

Hoy lo digital define gran parte de nuestra vida. Las redes sociales dejaron de ser solo espacios para videos y chistes, también están moldeando cómo entendemos el trading (compra y venta de activos financieros) y las finanzas.
Un ejemplo de ello son las memecoins, criptomonedas inspiradas en memes de internet, referencias de la cultura pop y tendencias virales.
Lo que empezó como una broma se transformó en un fenómeno global. Su éxito está en comunidades muy activas en X (antes Twitter), Reddit y TikTok, donde el humor se mezcla con un fuerte sentido de pertenencia. Ese entusiasmo impulsa a miles de usuarios a comprar tokens, lo que dispara la demanda y, por ende, su valor.