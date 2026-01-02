Stranger Things: ¿por qué el fenómeno de esta serie que convirtió el 31 de diciembre en una cita mundial?

El 31 de diciembre a las 8:00 de la noche el plan, para algunos, fue ver el episodio final de Stranger Things, antes de los abrazos de Año Nuevo.
Esta serie cerraba un ciclo que duró 9 años y 5 temporadas con un episodio de dos horas y media, como de película (en Estados Unidos se vio en salas de cine ese capítulo tanto el 31 como el 1 de enero).
Desde el 26 de noviembre no se para de hablar de esta serie creada por los hermanos Duffer porque usaron, según los expertos en marketing, una gran estrategia de difusión, esta última temporada se estrenó en 3 partes (todas a las 8:00 de la noche hora colombiana): el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el episodio final el 31 de diciembre con una duración de dos horas y media. “Fechas clave que generaron conversación en los momentos más sociales del año”, escribieron en @emev.studio, empresa argentina de branding y marketing digital.