¿Su banco no le deja cancelar la tarjeta de crédito? Esto dice la ley en Colombia y así puede hacerlo paso a paso

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) alertó sobre el creciente número de reclamos en el sistema financiero. Hasta septiembre de 2025, los bancos concentraron el 86,89% de las quejas, con más de 2 millones de reclamos registrados.
Bancolombia S.A. encabeza la lista con 1.367.556 quejas, y las tarjetas de crédito representan el 16,1 % del total. Detrás de esas cifras hay un motivo recurrente: usuarios que no logran cancelar su tarjeta pese a haber cumplido todos los requisitos.
