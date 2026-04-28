Hasta el 30% de pymes podría desaparecer por alza de costos laborales como reducción de jornada laboral

Un cambio de fondo en las reglas laborales está a punto de entrar en vigor en Colombia y ya empieza a mover las cuentas de las empresas. A menos de 90 días de que se complete la reducción de la jornada laboral a 42 horas, prevista en la Ley 2101 de 2021, el ajuste no solo redefine la organización del trabajo, sino que también eleva los costos operativos en un momento de alta presión económica.
Las consecuencias, según advierte la firma Crowe Co Colombia, pueden ser significativas: hasta el 30% de las pequeñas y medianas empresas del país podrían desaparecer ante el aumento de los costos laborales. El cambio normativo se materializa el 15 de julio de 2026, cuando la jornada máxima pasará definitivamente de 48 a 42 horas semanales.
Un día después, el 16 de julio, dejará de ser obligatorio el Día de la Familia. La medida, que no implica reducción salarial, busca mejorar la calidad de vida y la productividad, permitiendo reorganizar horarios en esquemas de cinco o seis días.
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