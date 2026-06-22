De las tiendas de barrio al Mundial 2026: la historia de Puntored, fintech paisa que opera los pagos del estadio Ciudad de México

Mientras millones de personas siguen los partidos del Mundial de 2026, pocos saben que detrás de una de las innovaciones tecnológicas más importantes del torneo hay una empresa colombiana. Se trata de Puntored, una fintech fundada en Medellín hace dos décadas con una misión muy distinta a la que en estos momentos la tiene en el radar internacional: acercar los servicios financieros a las regiones donde los bancos no llegaban. La compañía, creada en 2005 por Andrés Albán y Mauricio Hoy día, nació cuando en Colombia todavía era común que miles de personas tuvieran que desplazarse largas distancias para pagar una factura, retirar dinero o realizar una transacción básica. Su apuesta fue convertir las tiendas de barrio, supermercados y pequeños comercios en puntos de acceso financiero. Lo que comenzó como una red de recaudos y pagos terminó evolucionando hasta convertirse en una de las mayores plataformas de corresponsalía bancaria y tecnología transaccional del país. Veinte años después, esa misma empresa es la encargada de operar el sistema de pagos cashless del Estadio Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México para el Mundial, escenario que se convirtió en el primero de la historia en albergar tres Copas del Mundo diferentes: 1970, 1986 y 2026. Le puede interesar: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

El salto que llevó a Puntored hasta México

La llegada al Mundial no fue casualidad. El punto de inflexión ocurrió en 2023, cuando Puntored adquirió la fintech mexicana Gestopago, firma que facturaba alrededor de US$10 millones anuales y procesaba 10 millones de transacciones mensuales, una operación que le permitió ingresar de lleno al mercado mexicano y ampliar rápidamente su red de comercios y puntos transaccionales. La apuesta resultó tan exitosa que para 2025 México ya se había convertido en el principal foco de crecimiento de la compañía. “Nuestro objetivo es llegar a ser la red de acceso física y de digitalización del efectivo más importante de Latinoamérica y, en ese sentido, nuestra apuesta es México principalmente”, explicó Andrés Albán, CEO de Puntored, en una entrevista reciente. Actualmente la empresa cuenta con cerca de 90.000 comercios afiliados en América Latina, de los cuales alrededor de 30.000 están en México. En Colombia opera una red cercana a los 20.000 corresponsales bancarios y atiende a unos 12 millones de usuarios mensuales. Esa infraestructura fue precisamente la que abrió la puerta para participar en uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos del Mundial. Lea más: El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

El reto de mover miles de pagos en cuestión de minutos

Para la Copa del Mundo, el Estadio Azteca implementó un modelo de pagos completamente digital. La apuesta consiste en reducir al máximo el uso de efectivo dentro del escenario deportivo y permitir que los asistentes compren alimentos, bebidas, recuerdos y otros productos mediante tarjetas bancarias o tarjetas prepago especiales. Allí entra Puntored. La fintech colombiana es la encargada de la infraestructura tecnológica que permite procesar los pagos del sistema cashless del estadio, una operación que debe soportar decenas de miles de transacciones en cuestión de minutos sin afectar la experiencia de los aficionados. La primera gran prueba llegó antes del inicio oficial del Mundial, durante el encuentro preparativo para la cita orbital entre México y Portugal, el pasado 28 de marzo de 2026. Ese día más de 81.000 aficionados acudieron al estadio y realizaron compras cercanas a los 880.000 dólares en apenas 90 minutos. Para soportar esa demanda se instalaron 2.200 terminales de pago, la mayor cantidad disponible en un estadio de América Latina, además de una red de 1.500 antenas que garantizan la conectividad del sistema. Según cifras de Banorte, entidad financiera aliada de la operación, las ventas alcanzaron cerca de 22 millones de pesos mexicanos y el 68% de las transacciones se realizó de forma digital. Posteriormente, en otros encuentros de prueba, la adopción de pagos electrónicos llegó a superar el 90% e incluso rozó el 100%. Conozca también: El negocio oculto detrás del cooling break en el Mundial 2026: ¡Hasta US$500 millones en publicidad!

De la inclusión financiera al ecosistema digital

La presencia de Puntored en el Mundial refleja también la transformación de su modelo de negocio. Aunque la compañía se hizo conocida por facilitar operaciones en efectivo mediante corresponsales bancarios, hoy una parte creciente de sus transacciones ocurre completamente en canales digitales. Según la empresa, entre el 30% y el 35% del volumen que procesa actualmente ya no tiene contacto con efectivo, una participación que sigue aumentando gracias a nuevas soluciones de pagos digitales y a su integración con sistemas como Bre-B en Colombia. Sin embargo, la compañía considera que el efectivo todavía cumple un papel clave en la inclusión financiera. Para millones de personas, especialmente en zonas rurales o apartadas, los corresponsales siguen siendo la puerta de entrada al sistema financiero formal. La propia empresa asegura que el 78% de sus corresponsales considera que ha mejorado el acceso a servicios financieros en sus comunidades y que nueve de cada diez pequeños comerciantes vinculados a la red han incrementado sus ingresos gracias a estos servicios. Esa combinación entre presencia física y soluciones digitales es precisamente la que hoy le permite competir en mercados tan complejos como México. Conozca también: El negocio oculto detrás del cooling break en el Mundial 2026: ¡Hasta US$500 millones en publicidad!

Una empresa colombiana en la vitrina mundial