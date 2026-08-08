Un policía muerto y otro herido dejó un atentado con drones en el Cesar, mientras Abelardo se posionaba

La subestación de Policía del corregimiento de San Roque, ubicada en el área rural del municipio de Curumaní, departamento del Cesar, fue el blanco de un ataque perpetrado con dos drones cargados con artefactos explosivos. El atentado terrorista cobró la vida del subintendente Algemiro Rodelo Canchila, quien se encontraba prestando servicio de guardia en las instalaciones. El acto terrorista se llevó a cabo en la noche del viernes, 7 de agosto. En esos hechos, otro uniformado resultó herido y la infraestructura policial sufrió considerables daños materiales.

Según el reporte preliminar, los atacantes emplearon explosivos de alto impacto que fueron lanzados de manera directa desde los dispositivos aéreos no tripulados hacia la subestación. Ese estallido provocó momentos de extrema tensión y zozobra entre los habitantes del corregimiento, quienes permanecen bajo un estado de alerta general debido a la alteración del orden público en la zona. Aunque inicialmente medios locales indicaron que dicha acción se la atribuyeron miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Policía y el Ejército mantienen abiertas las investigaciones oficiales para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar plenamente a los autores del ataque. Lea también: Ataques con drones en el Norte de Antioquia y Tolima no dejaron heridos El hostigamiento se produjo apenas unas horas después de que Abelardo De la Espriella asumiera formalmente el cargo como presidente de la República en Cali, durante la tarde del mismo viernes. Este ataque en San Roque coincidió con una ola de acciones terroristas simultáneas en diversas partes del territorio nacional, que incluyeron un ataque con drones en Porce (Antioquia), una detonación en la Alcaldía de Teruel (Huila), un atentado contra la Policía Metropolitana de Pasto (Nariño) y el hallazgo de dos cargas explosivas abandonadas en un carro de hamburguesas frente a una base de Antinarcóticos en San José del Guaviare.

Tras conocerse el atentado, , la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, rechazó categóricamente lo que calificó como un “cobarde ataque” y envió sus condolencias a la familia del subintendente Rodelo Canchila y a la institución armada, e instó de inmediato al nuevo ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora a liderar acciones contundentes para proteger a la ciudadanía y fortalecer el pie de fuerza en el departamento. Actualmente, unidades especializadas de la Policía Nacional y del Ejército de Colombia despliegan operaciones conjuntas en el área rural de Curumaní. Adicional, los esfuerzos de búsqueda y control militar son coordinados en tiempo real desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) encabezado por la Secretaría de Gobierno Departamental del Cesar, con el objetivo de ubicar a los responsables materiales e intelectuales del ataque. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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