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Una mala clasificación obliga a David Alonso a remontar en Silverstone; ¿a qué hora y dónde ver la carrera?

El mítico circuito inglés dificultó al piloto colombo-español

  • Alonso es cuarto en el Mundial de Moto2 antes de la carrera en Silverstone. FOTO: X AsparTeam
    Alonso es cuarto en el Mundial de Moto2 antes de la carrera en Silverstone. FOTO: X AsparTeam
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
08 de agosto de 2026
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Tras el podio conseguido en la sprint de Sachsering y la victoria en Assen, David Alonso y toda la parrilla de Moto2 se dieron unas merecidas vacaciones, volviendo a la competición el pasado viernes 7 de agosto cuando probaron en los entrenamientos libres la mítica pista de Silverstone en Inglaterra. Al parecer, el colombo-español le pasó factura el receso.

El primer día en el circuito inglés estuvo marcado por la caída sufrida por el nacido en Madrid hace 20 años, sin embargo, el sábado pintaba mejor, al menos en un principio. Alonso, que no pudo concretar una vuelta después de la caída el viernes, se quedó por fuera de los mejores 14 clasificados de los entrenamientos para pasar directamente a la Q2.

Inició el sábado de competición de mejor forma, pero las banderas amarillas sufridas durante la Q1 frenaron el ritmo del número 80 del Aspar Team. Con su Kalex registró un buen tiempo, pero lastimosamente para el colombiano, no pudo entrar entre los cuatro primeros de la Q1 para pelear por la pole position en la qualy definitiva.

Se complicó principalmente en el segundo y el tercer sector, anulando de esta forma los buenos tiempos marcados en el primero. A pesar de todo esto, Alonso quedó a solo 44 milésimas de Zonta van den Goorbergh, el último clasificado a Q2 en la cuarta casilla de la Q1. El ganador de la pole fue el español Izán Guevara, quien compartió podio de salida con Alonso López e Iván Ortolá.

“Hemos intentado resolver los problemas durante el fin de semana, pero está resultando difícil porque no hemos dado con la clave. Hemos acabado en la séptima fila de la parrilla; intentaremos dar un paso más en la carrera de mañana”, afirmó David Alonso.

Alonso partirá desde la posición número 19, sin embargo, la esperanza pasa por su capacidad de remontar, la cual demostró durante gran parte del año en Moto2 y en su año de campeonato de Moto3 (2024).

David se prepara junto a su moto Kalex para enfrentar la carrera de Moto2 en Silverstone, la decimosegunda válida de la temporada. La carrera está programada para este domingo 9 de julio a las 5:15 a.m., hora de Colombia, con transmisión de ESPN y Disney+.

Jorge Martín ganó la sprint en MotoGP

El español campeón del mundo en 2024 se adueñó de la clasificación y la sprint en Silverstone. El actual corredor de Aprilia logró marcar a primera hora una vuelta de 1m56s160, 21 milésimas por encima de Raúl Fernández, asegurándose así la pole position en carrera.

Ya en la sprint, “Martinator” no tuvo complicaciones y, ante la caída de Raúl Fernández -que lo dejó fuera de los puntos-, el madrileño no tuvo competidor alguno a su altura. El podio lo completaron Ai Ogura y Marco Bezzecchi. Marc Márquez saldrá noveno tras sufrir complicaciones con su Ducati.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Desde qué posición saldrá David Alonso en la carrera de Moto2 en Silverstone?
David Alonso partirá desde la posición 19 en la carrera de Moto2 en Silverstone. El piloto del Aspar Team no logró clasificarse entre los cuatro primeros de la Q1 para avanzar a la Q2.
¿A qué hora es la carrera de Moto2 en Silverstone?
La carrera de Moto2 en Silverstone está programada para el domingo 9 de agosto a las 5:15 a. m., hora de Colombia. Según la noticia, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+.
¿Por qué David Alonso no pasó a la Q2 en Silverstone?
David Alonso quedó fuera de los cuatro primeros de la Q1 debido principalmente a las dificultades que encontró en el segundo y tercer sector del circuito. Además, las banderas amarillas afectaron su ritmo durante la sesión. Terminó a solo 44 milésimas de Zonta van den Goorbergh, cuarto clasificado.

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