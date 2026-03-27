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Crece tensión entre EE. UU. y China por el Canal de Panamá: Washington acusa a los chinos de retener buques panameños

Estados Unidos denunció un aumento “drástico” en detenciones de buques panameños en China, tras anulación de concesión portuaria que mueve cerca del 40% de carga.

  • Los puertos de Balboa y Cristóbal concentran cerca del 40% del movimiento de carga contenerizada de Panamá. FOTO: Cortesía
    Los puertos de Balboa y Cristóbal concentran cerca del 40% del movimiento de carga contenerizada de Panamá. FOTO: Cortesía
  • Crece tensión entre EE. UU. y China por el Canal de Panamá: Washington acusa a los chinos de retener buques panameños
Agencia AFP
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
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La tensión comercial entre Estados Unidos y China sumó un nuevo capítulo tras las acusaciones de Washington sobre presuntas detenciones de barcos panameños en puertos chinos.

La Comisión Federal Marítima estadounidense aseguró que China ha incrementado significativamente las inspecciones a buques con bandera de Panamá. Según el organismo, estas acciones superan los niveles históricos y se realizan bajo el argumento de controles del Estado rector del puerto.

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En un comunicado, la entidad explicó que “China ha impuesto un incremento drástico en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, muy por encima de los niveles históricos”.

Además, indicó que estas medidas “parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison”.

China acusa a Estados Unidos de querer el Canal de Panamá

Desde Pekín, las autoridades rechazaron de forma categórica los señalamientos. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, afirmó que las acusaciones carecen de fundamento.

“Los reiterados e infundados comentarios norteamericanos sólo denotan su plan para hacerse con el Canal de Panamá”, señaló el funcionario durante una rueda de prensa, sin referirse directamente a las supuestas retenciones de buques.

De acuerdo con el diario Global Times, el Gobierno chino reiteró que su postura frente al conflicto es clara y desestimó tanto las acusaciones específicas como las interpretaciones geopolíticas planteadas por Washington.

¿Qué hay detrás del conflicto portuario en Panamá?

El origen de la disputa se remonta a enero, cuando la justicia panameña declaró inconstitucional el contrato que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa Hutchison, operar los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997.

Esta decisión se produjo en medio de presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que no permitiría que infraestructuras estratégicas quedaran bajo control chino.

Crece tensión entre EE. UU. y China por el Canal de Panamá: Washington acusa a los chinos de retener buques panameños

Posteriormente, PPC presentó una demanda en febrero ante la Cámara de Comercio Internacional en París y anunció que reclama al menos 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

¿Cuál es la importancia de los puertos en disputa?

Los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, son nodos clave para el comercio internacional. En conjunto, movilizaron más de 3,88 millones de TEUs el año pasado, lo que equivale a cerca del 40% del movimiento total de carga contenerizada de Panamá.

Su ubicación estratégica en ambos extremos del Canal de Panamá los convierte en puntos neurálgicos de transbordo, conectando rutas marítimas entre Asia, Europa y América.

Gran parte de la carga que pasa por estas terminales no tiene como destino final Panamá, sino que se redistribuye hacia otros mercados, lo que refuerza su papel en la logística global.

¿Qué impacto puede tener en el comercio internacional?

La Comisión Federal Marítima advirtió que estas acciones podrían tener efectos relevantes en el comercio de Estados Unidos, dado que una proporción significativa de su carga contenerizada se transporta en buques con bandera panameña.

El organismo también recordó que tiene facultades para investigar si las prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo estadounidense.

En este contexto, la escalada ocurre a pocas semanas de la reunión prevista entre Donald Trump y Xi Jinping, programada para los días 14 y 15 de mayo en Pekín, donde el comercio será uno de los temas centrales.

Entérese: China asegura que Panamá pagará “un alto precio” por cancelar sus contratos de operación en dos puertos

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