Denuncian “apagón prolongado” en Puerto Carreño que afecta a más de 30.000 personas

La ciudad de Puerto Carreño (Vichada) atraviesa una grave crisis energética tras varias semanas de racionamientos y fallas en el suministro eléctrico que afectan servicios esenciales y la vida cotidiana de sus habitantes. Gobierno Nacional asegura que atiende la crisis desde hace dos semanas y que busca reactivar suministro de energía con Venezuela.
Hay que recordar que esa ciudad enfrentó un apagón en enero del año pasado. En ese momento, el Municipio explicó que el corte se presentó por la falta de flujo de caja para continuar operando el servicio. Desde entonces, se siguen presentando interrupciones.
La situación impacta directamente a cerca de 30.000 personas que viven en la capital del departamento del Vichada. Sin embargo, la presión sobre la infraestructura eléctrica es mayor debido a la presencia de población flotante proveniente de Venezuela, comunidades indígenas de la región y personas en tránsito en esta zona de frontera.
Según reportes de autoridades locales y líderes comunitarios, desde hace más de un mes se presentan racionamientos constantes del servicio eléctrico por parte de la empresa ElectroVichada debido a fallas en el sistema de generación, que actualmente no logra cubrir la demanda total del municipio.