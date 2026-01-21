¿Cómo y en qué proyectos plantea el Gobierno invertir cerca de $100 billones del ahorro pensional que regresaría del exterior?

El Gobierno Nacional publicó el borrador de decreto que busca permitir que solo hasta el 30% del ahorro pensional esté en el exterior, con un plazo de hasta 5 cinco años para limitarlo. La medida ha desatado una gran polémica; incluso, la oposición señala que el proyecto obedece a razones ideológicas, ¿Pero qué hay detrás de la iniciativa del Ejecutivo?
Según los documentos que sustentan la iniciativa, el propósito central es “dinamizar la economía local, aumentar la productividad y fortalecer el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”, aprovechando el ahorro de largo plazo que administran los fondos de pensiones.
Lo cierto es que el documento es claro en proponer proyectos de sectores públicos y privados para absorber más de $100 billones en los próximos años. Aquí le contamos.