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Precio del dólar volvió a subir y frenó dos semanas de caídas en Colombia

El dólar cerró al alza en Colombia y frenó su racha bajista, mientras los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal sobre tasas. Conozca en cuánto se cotiza la divisa.

  • ¿Se acabó el dólar barato? La divisa volvió a subir en Colombia. FOTO: Getty.
    ¿Se acabó el dólar barato? La divisa volvió a subir en Colombia. FOTO: Getty.
Diario La República
29 de julio de 2026
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El dólar estadounidense detenía su avance el miércoles, pero se mantenía cerca de su máximo de un mes, mientras los operadores esperaban la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, prevista para este miércoles.

La divisa cerró en $3.207,45, lo que representó un alza de $1,58 frente a la TRM, que para hoy se ubicó en $3.205,87. La moneda registra un nivel mínimo de $3.193 y uno máximo de $3.217,88. Se realizaron 2.078 transacciones por US$1.271 millones.

Puede leer: Dólar volvió a caer en Colombia y cerró cerca de los $3.200: mercado espera decisiones de tasas

Un análisis de Corficolombiana asegura que el mercado rompe parcialmente el soporte de $3.200, pero aún no logra superarlo definitivamente. Hasta el momento, hay varias jornadas las que el mercado opera por debajo de la figura de $3.200 pero al final vuelve a subir.

“Para hoy los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantienen estables mientras los inversionistas se preparan para un doble catalizador. El primero y el más importante: la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Y por otro lado, los resultados trimestrales de dos gigantes tecnológicos: Microsoft y Meta”, afirma la entidad.

Las hostilidades en Oriente Medio se reavivaron, lo que provocó una subida de los precios del petróleo, después de que Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaran el miércoles ataques contra grupos respaldados por Irán en Irak, alegando que eran los responsables de los ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes.

¿Por qué hay tanta volatilidad en el precio del dólar?

Los movimientos en los mercados de divisas fueron en gran medida moderados, en un momento en que los inversionistas se mantuvieron a la espera de la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto, y los mercados descontaban una probabilidad de aproximadamente 30% de que se produjera una subida de 25 puntos básicos.

El índice del dólar =USD, que mide la moneda frente a una cesta de divisas, retrocedía 0,15% hasta situarse en 101,27. El martes alcanzó los 101,63 por primera vez desde el 25 de junio.

El euro EUR= se recuperaba ligeramente, tras caer a su mínimo de un mes en la sesión anterior, subiendo un 0,14%, hasta situarse en 1,1401 dólares.

La libra esterlina GBP= subía 0,06%, hasta situarse en 1,3298 dólares, pero se mantenía cerca de su nivel más bajo desde el 1 de julio.

En contexto: Dólar cerró la jornada del viernes a la baja y alcanzó un nuevo nivel mínimo de $3.186

El dólar dio un giro: cerró al alza tras dos semanas de bajas.
El dólar dio un giro: cerró al alza tras dos semanas de bajas.

“De cara a la reunión en sí, creo que lo que está claro es que la Fed está adoptando una postura más restrictiva”, afirmó Sim Moh Siong, estratega de OCBC.

“No esperamos una subida de tasas por parte de la Fed, pero creo que el mensaje será más importante que la decisión. Así que, si la Fed mantiene las tasas sin cambios y ofrece unas orientaciones ligeramente más restrictivas, creo que es probable que el dólar se mantenga fuerte”.

“Existe la posibilidad de que la decisión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto y la rueda de prensa del presidente puedan desencadenar un mayor fortalecimiento del dólar, lo que empujaría el USD/JPY hasta 164”, afirmó Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC.

“La probabilidad de una intervención en el mercado de divisas parece significativa, ya que las autoridades financieras japonesas han intensificado sus advertencias. En cuanto al momento, si el yen se deprecia aún más tras la reunión de política monetaria del Banco de Japón, eso podría servir de detonante para una intervención”.

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