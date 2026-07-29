Desde Colombia operaron por “videollamada” a un paciente hospitalizado en India

Un hecho histórico ha tenido lugar en un hospital colombiano, pues fue en uno de estos donde se realizó una operación a más de 15.000 kilómetros de distancia por “videollamada”. El beneficiario fue un paciente que estaba hospitalizado en la ciudad de Indore, en India. La telecirugía se realizó desde el Hospital Internacional de Colombia (HIC), situado en Piedecuesta, Santander. Desde este lugar se le practicó un manga gástrica o manga gástrica a un paciente que padece obesidad y que al momento de la intervención pesaba cerca de 200 kilogramos. Este hito médico fue liderado por el doctor Sudhir Srivastava, un reconocido cirujano cardíaco indio-estadounidense que es el fundador y CEO de SS Innovations, una empresa tecnológica que ha desarrollado el primer sistema de cirugía robótica. Lea también: Histórico: un robot con IA basado en ChatGPT realizó cirugía de vesícula sin intervención humana Inclusive, para esta operación se utilizó el robot quirúrgico de esta compañía Mantra 3 que cuenta con visión tridimensional de alta definición y brazos robóticos independientes.

El robot es manipulado desde una consola remota que utiliza controles especializados, similares a los de un videojuego avanzado, para dirigir sus movimientos. Su sistema cuenta con una pantalla que proporciona al médico una visualización 3D detallada del campo quirúrgico, lo que permite una percepción de profundidad necesaria para maniobras complejas.

La máquina que se utiliza para la telecirugía dispone de varios brazos robóticos autónomos que ejecutan los movimientos de precisión dictados por el cirujano desde la consola. Estos fueron diseñados para realizar intervenciones en diversas especialidades como cirugía cardíaca, ortopedia y procedimientos bariátricos.

¿Cómo se concretó la cirugía a distancia desde Colombia hasta India?

Para superar los 15.000 kilómetros de distancia, el sistema funcionó mediante una conexión de internet satelital de alta estabilidad que transmitió las instrucciones del cirujano. y las imágenes del quirófano casi instantáneamente a millas de kilómetros de distancia. Aunque el comando del robot lo tenía el cirujano desde Colombia, en la sala de cirugía en India había un equipo local completo compuesto por anestesiólogos, instrumentadores, técnicos, ingenieros y un cirujano local preparado para intervenir manualmente en caso de falla técnica o desconexión de internet.

Esta intervención se hizo con el objetivo de demostrar la viabilidad de ejecutar cirugías transcontinentales de alta complejidad en tiempo real y así eliminar la barrera de la distancia entre el especialista y el paciente para permitir el acceso a atención especializada en regiones apartadas. La operación fue un éxito y si bien, no es la primera que se hace en el mundo, sí es la primera que se hace en Colombia. Sobre estas telecirugías, de la primera que hay registro es la intervención de la vesícula de un paciente en Francia, fue operada desde Nueva York en el año 2001. La telecirugía más larga del mundo se realizó este año cuandoDesde Ecuador se le realizó un bypass gástrico a un paciente en China, una intervención hecha a 35.000 kilómetros de distancia según el registro de los récords Guinness. Siga leyendo | Histórico: desde Francia un médico operó a un paciente que estaba en China Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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