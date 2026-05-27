Juez frenó construcción de hospital en La Ceja por posible afectación a humedal cercano a un colegio

Una inversión de 42.000 millones de pesos. Un lote de 9.500 metros cuadrados. Un hospital regional de segundo nivel proyectado para beneficiar a seis municipios del Oriente antioqueño. Todo quedó congelado esta semana luego de que el Juzgado Promiscuo Municipal de La Ceja ordenara la suspensión inmediata de las obras, aplicando el principio de precaución ambiental ante el riesgo inminente de destruir un humedal que la comunidad escolar vecina al lote defiende como su “aula viva”.
Con esta decisión se abre un nuevo capítulo de lo que ha parecido una batalla jurídica y social entre el futuro de la salud de la subregión y la conservación del medio ambiente del municipio. El juzgado local decretó medidas cautelares en favor de una acción popular interpuesta por líderes ambientales, ciudadanos y la comunidad educativa de la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño (Iebul), colegio vecino al proyecto. El fallo ordena frenar de inmediato cualquier intervención de maquinaria y obras de cimentación en el lote contiguo al colegio, hasta que se determine con certeza científica el impacto ecológico en la zona.
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El macroproyecto, impulsado por la Alcaldía de La Ceja con el respaldo de la Gobernación de Antioquia, contempla una moderna infraestructura hospitalaria para atender especialidades como ortopedia, cirugía, obstetricia y salud mental, en un lote de 9.500 metros subdividido de uno de más de 30.000 del colegio contiguo. El nuevo hospital beneficiaría también a localidades vecinas como Abejorral, Sonsón, La Unión, Nariño y Argelia. Sin embargo, el inicio de las obras desató la resistencia civil de los estudiantes.