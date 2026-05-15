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Egan Bernal sufrió y salió del top-10 del Giro en la octava etapa ganada por Vingegaard

El colombiano no logró seguir el ritmo impuesto por el equipo Visma, en el que su líder Jonas Vingegaard ahora es segundo de la general, que sigue siendo comandada por el portugués Afonso Eulálio.

  • Egan Bernal ya tiene a su compañero Thymen Arensman más adelante en la general (9°), por lo que de ahora en adelante tendrá que trabajar para él. FOTO X-Netcompany INEOS
    Egan Bernal ya tiene a su compañero Thymen Arensman más adelante en la general (9°), por lo que de ahora en adelante tendrá que trabajar para él. FOTO X-Netcompany INEOS
  • Jonas Vingegaard logró este viernes su triunfo 49 como ciclista profesional. FOTO X-GIRO DE ITALIA
    Jonas Vingegaard logró este viernes su triunfo 49 como ciclista profesional. FOTO X-GIRO DE ITALIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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El Giro de Italia no quedó sentenciado este viernes tras la exigente séptima etapa que tuvo su primera jornada de alta montaña en la competencia, pero sí confirmó el favoritismo del danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) para salir campeón. Egan Bernal, por su parte, pagó caros los esfuerzos de los últimos días y salió del top-10 de la clasificación general.

En el recorrido más largo de la presente edición, 244 kilómetros entre Formia y la cima del Blockhaus, a la que se ascendió por octava vez en la historia de la prueba y donde ganó Nairo Quintana en 2017, Vingegaard, con la ayuda de sus compañeros, cerró con broche de oro el buen trabajo de su equipo al marcharse en solitario a falta de 5 km y cruzar después la meta con un tiempo de 6 horas, 9 minutos y 15 segundos.

Lea: “Pensé que iba a morir, fue terrible”: Egan tras la cuarta etapa del Giro

Lo que no estaba en el librero eran las diferencias tan cortas que les iba a sacar a sus demás oponentes de cara al desenlace de la carrera, la cual, para fortuna del espectador, se mantiene abierta.

Lo escoltaron en la fracción el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 13 segundos, y el australiano Jai Hindley (Red Bull - BORA – hansgrohe), a 1.02 minutos.

Por su parte, y para sorpresa, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la maglia rosa de líder al arribar a 2.55. Mientras que Egan Bernal (Netcompany INEOS) entró 21°, a 2.57.

El escarabajo cundinamarqués, campeón del Giro en 2021, empezó a mermar su ritmo cuando restaban 7.6 km para la meta rumbo a esa cima ubicada en la región de Abruzzo, en el centro de Italia, y que pertenece al macizo de la Majella, dentro de los Apeninos.

Jonas Vingegaard logró este viernes su triunfo 49 como ciclista profesional. FOTO X-GIRO DE ITALIA
Jonas Vingegaard logró este viernes su triunfo 49 como ciclista profesional. FOTO X-GIRO DE ITALIA

En ese trayecto hacia el Blockhaus, de una altitud de 1.658 metros y una ascensión de 13,4 kilómetros, Bernal se pudo enganchar al grupo en el que marchaba Eulálio para evitar que la pérdida fuera mayor.

Ahora el colombiano es 15° en la general, a 6.18 del luso.

El beneficiado fue Vingegaard, quien escaló al segundo lugar de la tabla, y ahora cede 3.17. Gall es tercero, a 3.34.

Este sábado, entre Chieti y Fermo, se celebrará la octava fracción, de 156 km, con pequeñas ascensiones en la parte final del trayecto.

El domingo, entre tanto, se tendrá el segundo final en alto de la carrera, esta vez en Corno alle Scale.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué posición está Egan Bernal en el Giro de Italia 2026?
Tras la etapa 7, Egan Bernal se ubica en la posición 15 de la clasificación general, a más de seis minutos del líder.
¿Quién es el líder del Giro de Italia actualmente?
El líder de la clasificación general es el portugués Afonso Eulálio, aunque Vingegaard se acercó tras su victoria de etapa.

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