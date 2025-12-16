¿Cuánto debe pagar por la prima de diciembre a su trabajadora doméstica? Así puede calcularla

¡Qué dicha! Diciembre es sinónimo de cierres, balances y también de cumplir con uno de los derechos económicos más importantes del trabajo doméstico, que es la prima de servicios.
La Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico insiste en algo clave: tener información clara evita errores, sanciones y, sobre todo, relaciones laborales injustas.
La regla es sencilla y está en la ley. La prima equivale a 15 días de salario por semestre (180 días) o a su proporcional, según el tiempo trabajado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.
El plazo máximo para pagarla es el 20 de diciembre.
