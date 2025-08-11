Las tres alertas de la Contraloría que preocupan por el Presupuesto 2026 del Gobierno Petro

La Contraloría General de la República analizó el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 y lanzó tres advertencias que, a su juicio, requieren atención urgente: metas de recaudo tributario, crecimiento del déficit fiscal y fuentes de financiamiento del gasto.
El Gobierno de Gustavo Petro busca que el Congreso apruebe un presupuesto por $556,9 billones, un 5,9% más que en 2025.
Sin embargo, los ingresos estimados ascienden a $530,7 billones, lo que deja un desbalance de $26,3 billones que se espera cubrir con una reforma tributaria aún no aprobada.
Esta dependencia introduce riesgos fiscales significativos, advierte el ente de control, pues cualquier retraso o modificación en el alcance de la reforma afectaría la estabilidad presupuestal.