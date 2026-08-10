Informe pone bajo la lupa cuentas que recibe De la Espriella: $88 de cada $100 adicionales se irían a pagar deuda

El primer gran reto fiscal que recibe el gobierno de Abelardo de la Espriella no está únicamente en definir cuánto podrá gastar el próximo año, sino en cuánto de ese dinero tendrá que destinar a cubrir obligaciones ya adquiridas.
Una investigación de Crowe Colombia advierte que $17,591 billones de los $19,881 billones que aumentaría el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 se destinarían al servicio de la deuda.
En términos sencillos, esto significa que por cada $100 adicionales que tendría el presupuesto, cerca de $88,5 irían al pago de obligaciones financieras, mientras que $9,1 corresponderían a funcionamiento y apenas $2,4 llegarían a inversión.
El cálculo muestra el estrecho margen que tendría el nuevo Gobierno para aumentar el gasto en obras, programas sociales o servicios públicos. Según Crowe, el servicio de la deuda explicaría 88,5 % del crecimiento total del presupuesto.
La firma llegó a esta conclusión al comparar el proyecto de PGN para 2027, de $575,699 billones, con la apropiación vigente a junio de 2026, que asciende a $555,818 billones. Esta última cifra incluye tanto el presupuesto aprobado inicialmente como las modificaciones realizadas durante el primer semestre.
“No es una estimación independiente sobre lo que podría ocurrir, sino un cálculo construido a partir de las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda”, explicó Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia.
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