Sin consenso, monto del Presupuesto General de 2026 se radicará el 25 de septiembre

Tanto el Gobierno como los congresistas de la oposición podrán radicar sus ponencias hasta el 25 de septiembre, con la finalidad de definir el monto y los gastos de la política de Presupuesto público de 2026.
Para el Gobierno, en palabras de su ministro del Interior, Armando Benedetti, el Presupuesto quedó fijado para la discusión en el Congreso en $557 billones, que corresponde a su propuesta original. No obstante, miembros opositores señalaron que dicho monto no fue aprobado, aunque tampoco rechazado.
