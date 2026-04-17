Precios del petróleo y gas se desploman tras reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo y del gas natural se desplomaron luego de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito comercial durante el resto del alto al fuego.
Según expresó el funcionario en X, “el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el período restante del alto al fuego”, lo que redujo de inmediato la tensión en los mercados energéticos.
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En respuesta, los futuros del Brent cayeron cerca de los US$90 por barril en Londres, borrando las ganancias acumuladas durante la semana.
Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) descendió hasta alrededor de los US$85. En Europa, los precios del gas natural retrocedieron hasta 9,8%, ubicándose cerca de los 38 euros (US$44,98) por megavatio-hora.