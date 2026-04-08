Precios del petróleo y gas se desplomaron tras acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron este miércoles tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que generó esperanzas de una reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent, para entrega en junio, cayó 13,29%, hasta 94,75 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajó 16,41%, hasta 94,41 dólares por barril.
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