Camisetas del fútbol colombiano ya cuestan hasta $400.000, representando casi el 23% del salario mínimo en 2026

Mientras transcurre la fecha 4 de la Liga BetPlay Dimayor 2026 l, hay una disputa que va más allá de las canchas y es la oferta de camisetas de clubes. Este 2026, 18 de los 20 equipos anunciaron sus nuevas pieles, las cuales oscilan entre los 150.000 y los 400.000.
De hecho, vestir la camiseta de un equipo ya no es barato, puesto que ya es un producto premium, impulsado por contratos con marcas internacionales, diseños más sofisticados y una estrategia comercial cada vez más agresiva por parte de los clubes.
Según estimaciones del sector deportivo, en Colombia se venden más de 1,5 millones de camisetas oficiales al año, una cifra que explica por qué las marcas siguen apostándole al país pese a los altos precios.