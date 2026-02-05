Fiscal responde al pedido de Otty Patiño de suspender medidas contra ‘Chiquito Malo’: “No es competencia de la Fiscalía”

Camargo fue enfática en señalar que la Fiscalía no tiene competencia para suspender órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición , ni para garantizar “seguridad humana y jurídica” a los integrantes de organizaciones armadas que se desplacen o permanezcan en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo , negó la solicitud elevada por el comisionado de Paz, Otty Patiño, para que se suspendiera la orden de captura con fines de extradición contra alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del Clan del Golfo , en el marco del proceso de ubicación temporal de integrantes de ese grupo armado ilegal.

Sin embargo, la fiscal Camargo recordó que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, la suspensión de las órdenes de captura opera por mandato legal y no por decisión de la Fiscalía, y únicamente dentro de los términos definidos por la norma. En ese sentido, aclaró que la petición del comisionado “no consulta lo establecido en la ley”, pues la Fiscalía no puede emitir actos administrativos para frenar órdenes judiciales ni solicitudes de extradición.

La solicitud del comisionado de Paz se apoyaba en la Resolución 471, mediante la cual el presidente Gustavo Petro creó tres ZUT en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y la Resolución 274, en la que Patiño aceptó un listado de cinco integrantes del Clan del Golfo para iniciar el desplazamiento hacia esas zonas y pidió la suspensión de las órdenes de captura vigentes, incluso las de extradición.

La jefe del ente acusador también cuestionó que el listado remitido esté conformado solo por cinco personas para ocupar tres ZUT, cuando estas zonas están concebidas para albergar a los integrantes de grupos armados con los que se adelanten diálogos de carácter político. Además, advirtió que al menos dos de los incluidos tienen órdenes de captura con fines de extradición vigentes y cuentan con conceptos favorables de la Corte Suprema de Justicia para ser enviados a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

En su respuesta, Camargo reiteró que la suspensión de órdenes de captura y la existencia de las ZUT no afectan el ejercicio de la acción penal, la cual sigue en curso, y subrayó que cualquier tratamiento penal especial está condicionado a conductas reales de paz y convivencia, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional.

La negativa de la Fiscalía se conoce varios días después de que el Clan del Golfo anunciara la suspensión provisional de la mesa de negociación que mantiene con el Gobierno a causa de los compromisos que el presidente Gustavo Petro habría adquirido con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El compromiso, que no ha sido confirmado oficialmente, habría sido asumido por el presidente colombiano durante su reunión con Trump en la Casa Blanca. Según esa versión, el mandatario se habría comprometido a realizar todos los esfuerzos para capturar a alias ‘Chiquito Malo’. Pero también a líderes de otras organizaciones como ‘Pablito’ e ‘Iván Mordisco’.

“El presidente Petro entregó los nombres de tres capos del narcotráfico de Colombia: alias Pablito, Iván Mordisco y Chiquito Malo. El Gobierno se comprometió a neutralizarlos en dos meses, según acuerdo con Trump”, citó el grupo delincuencial.

Sin embargo, desde el gobierno insisten en mantener estos diálogos de paz porque “es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”.