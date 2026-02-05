Dos policías y una civil heridos tras ataque del ELN con francotirador en Fortul, Arauca

El uso de un francotirador volvió a encender las alarmas de seguridad en Arauca. En la mañana de este jueves, una patrulla de la Policía fue blanco de un ataque armado en el municipio de Fortul en un hecho que dejó al menos tres personas heridas, dos de ellas policías.
De acuerdo con información preliminar, el primer disparo se produjo en inmediaciones de la estación de Policía cuando un tirador de precisión abrió fuego contra los uniformados y alcanzó a herir a uno de ellos.
Le puede interesar: Siete presuntos terroristas muertos en bombardeo a zona del Catatumbo donde combatían el ELN y disidencias