Dos policías y una civil heridos tras ataque del ELN con francotirador en Fortul, Arauca

El uso de un francotirador volvió a encender las alarmas de seguridad en Arauca. En la mañana de este jueves, una patrulla de la Policía fue blanco de un ataque armado en el municipio de Fortul en un hecho que dejó al menos tres personas heridas, dos de ellas policías. De acuerdo con información preliminar, el primer disparo se produjo en inmediaciones de la estación de Policía cuando un tirador de precisión abrió fuego contra los uniformados y alcanzó a herir a uno de ellos.



El ataque en Fortul no terminó ahí. Durante el traslado del policía herido al Hospital San Francisco, la patrulla volvió a ser hostigada cerca del centro asistencial. En este segundo episodio resultaron heridas dos personas, entre ellas un civil, según versiones iniciales conocidas por las autoridades locales. Las autoridades atribuyen de manera inicial el ataque a integrantes del ELN. El hecho se registra un día después de una ofensiva militar contra esa guerrilla en el nororiente del país. Este miércoles las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo entre los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander, contra un campamento del ELN.

En la acción siete presuntos delincuentes murieron en medio de un enfrentamiento entre miembros del frente de guerra Nororiental del ELN y del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la facción disidente que comanda Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá. La acción militar iba dirigida contra estructuras del frente de guerra nororiental del ELN. La tropa incautó armas largas y cortas; municiones y artefactos explosivos improvisados; drones destruidos y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas. Lea aquí: “Calarcá”, el criminal que mata y trafica y nunca le pasa nada Hay que recordar que durante su reciente encuentro oficial, el presidente Gustavo Petro entregó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una lista con los tres objetivos de alto valor prioritarios para las Fuerzas Militares: alias Iván Mordisco (disidencias de las Farc), ‘Chiquito Malo’ (Clan del Golfo) y ‘Pablito’ (ELN).

Pablito, el más buscado del ELN