Perro que persiguió un carro en Santander no estaba abandonado: esta es la historia detrás del video viral

Las imágenes de un canino persiguiendo un vehículo en plena vía generaron denuncias por presunto maltrato. Tras el seguimiento del concejal Camilo Machado, se confirmó que la perrita tiene hogar y se encuentra en buen estado de salud.

  • Candy fue hallada en una finca en buen estado y bajo el cuidado de su tutora. FOTO: captura de video
    Candy fue hallada en una finca en buen estado y bajo el cuidado de su tutora. FOTO: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Un video grabado en la vía hacia Los Santos, Santander, encendió las alarmas en redes sociales al mostrar a un perro de color café corriendo a toda velocidad detrás de un carro gris, aparentemente sin percatarse del riesgo de ser arrollado. Durante varios minutos, el animal persiguió el vehículo entre los carros hasta perderlo de vista. Escena que muchos interpretaron como un caso de abandono.

Conozca: Fármacos para perros: la nueva mezcla que usan los traficantes para hacer tusi en Medellín

La grabación se viralizó rápidamente y generó denuncias ciudadanas. Incluso, la Policía de Bucaramanga calificó inicialmente el hecho como grave y anunció una investigación, luego de identificar las placas del vehículo. “Gracias a las denuncias realizadas en redes sociales estamos investigando este evidente caso de maltrato animal”, señaló la comandante operativa Katherine Samudio.

Sin embargo, el caso dio un giro tras la intervención del concejal Camilo Machado, quien decidió hacer seguimiento. Junto a su equipo y con acompañamiento de la Policía, ubicó al propietario del vehículo. Allí les informaron que no eran los dueños de la perrita, llamada Candy, sino vecinos de la tutora del animal.

Posteriormente, el concejal y su equipo se desplazaron hasta la Mesa de Los Santos para verificar la situación. En la finca constataron que Candy vive allí, recibe alimentación, atención veterinaria, vacunas y está esterilizada. Según la tutora, la perrita suele escaparse del predio y seguir a un vecino que le da comida, lo que habría explicado por qué corrió detrás del carro.

Lea también: ¿No parará nunca su sufrimiento? Área Metropolitana rescató a dos monos cariblancos

Durante la visita, compararon los rasgos del animal del video con los de Candy —pelaje, tamaño, color y su cola corta y peluda— y confirmaron que se trataba de la misma. También evidenciaron que el lugar cuenta con alimento, medicamentos y adecuaciones para cerrar mejor el terreno y evitar que vuelva a salir hacia la vía.

Aunque se descartó el abandono, Machado señaló que el conductor del vehículo debió detenerse y auxiliar al animal o avisar a su tutora. Las denuncias continúan su curso y el concejal anunció que seguirá haciendo seguimiento al caso.

¿Qué pasó con Candy, el perro que persiguió un carro en Santander?
Se confirmó que Candy está bien cuidada, recibe alimento, atención veterinaria, vacunas y está esterilizada; su escapada se debió a que sigue a un vecino que le da comida.
¿Hubo maltrato animal?
No, las autoridades descartaron abandono, aunque el conductor del carro debería haber detenido el vehículo y avisar a la tutora.
¿Quién hizo seguimiento al caso?
El concejal Camilo Machado y su equipo, con acompañamiento de la Policía, verificaron la situación de la perrita.

