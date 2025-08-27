Dólar abrió con tendencia al alza este miércoles, ¿cómo se mueve la divisa gringa?

Reuter dijo que el dólar protagonizaba una recuperación inestable el miércoles con ganancias limitadas ante las renovadas preocupaciones de los inversores sobre la independencia de la Reserva Federal tras el último intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender su poder sobre el banco central

En Colombia, la negociación de la tasa de cambio del dólar abrió la jornada al alza en $4.063, lo que representó un aumento de $15,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $4.044,51. Además, la divisa al comienzo de la jornada registró con un precio mínimo de $4.063 y un máximo de $4.063 con una operación por un monto de US$250.000.

Según Reuters, Trump había dicho el lunes que despediría a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, aunque el abogado de Cook dijo más tarde que presentaría una demanda para evitar su destitución, lo que daría inicio a lo que podría ser una prolongada batalla legal.

Aun así, las ganancias del billete verde eran limitadas, ya que la iniciativa de Trump para adquirir más influencia sobre las instituciones estadounidenses y el camino de la política monetaria erosionaban aún más la confianza de los inversores en el dominio del dólar.