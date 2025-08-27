Programa Arrullos Antioquia, que combate hambre infantil, amplía cobertura a 86 municipios

La Gobernación de Antioquia anunció que en su segundo año de implementación, el programa Arrullos Antioquia amplió su cobertura a 86 municipios, alcanzando actualmente cerca del 70% del territorio antioqueño.



Uno de los requisitos para ser beneficiario del programa es no estar vinculado a ningún otro programa de atención a la primera infancia del gobierno nacional u otras entidades; por ello, la Gobernación con sus aliados Comfama y Comfenalco, adelanta la focalización contactando uno a uno a las nuevas familias. Sin embargo, los interesados pueden obtener más información en las alcaldías de sus municipios.

Arrullos Antioquia ha llegado a Caracolí, Santo Domingo, Guadalupe, Abriaquí, Betulia y Murindó, municipios donde no hay atención de niños menores de cinco años de los Centros de Desarrollo Infantil u Hogares infantiles del ICBF. La expansión del programa se adelanta en las nueve subregiones de Antioquia; Urabá y Bajo Cauca, concentran más del 50% de la cobertura total.



Además, el programa ofrece un acompañamiento diferencial e incluyente para niños que presentan alertas en su desarrollo y crecimiento; esto permite mejorar su comunicación, aprendizaje y calidad de vida. A la fecha, alrededor de 230 niños y sus familias han recibido acompañamiento por personal capacitado que les entrega herramientas para mejorar el lenguaje y comunicación de los menores y se adelantan las adaptaciones que su entorno necesitan y la activación de rutas de atención.



De otro lado, los municipios de Maceo, Yalí, Yolombo, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Bello, Girardota, Anzá, Guatapé, San Francisco, Donmatías, Amagá, Toledo, Jardín, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis y Salgar también fueron priorizados dentro del Programa por sus indicadores de inseguridad alimentaria, desnutrición, pobreza, entre otros.



Actualmente Arrullos adelanta el proceso de focalización y matrícula de nuevos participantes, especialmente en los nuevos municipios que se suman en esta segunda fase; a la fecha, 21.840 participantes se encuentran matriculados.



“Hoy tenemos una cobertura total con programas que mejoran la calidad de vida de nuestra población entre 0 y 5 años”, precisó Jorge Mario Quintana, alcalde de Santa Bárbara.

Quintana agregó que el programa es muy oportuno para municipios como el suyo que no tienen los recursos para financiar un equipo multidisciplinario como el de Arrullos, conformado por profesionales en salud, pedagogía, psicología, arte y educación especial.



La expansión de Arrullos se hace en un trabajo articulado con las primeras damas y alcaldes, logrando llegar a zonas urbanas, áreas rurales dispersas e incluso a comunidades indígenas y afro en subregiones como Urabá, Occidente y Suroeste.



“Este avance en la atención a madres gestantes, así como niñas y niños menores de 5 años junto con sus madres o cuidadores, permitirá que en esta nueva fase cerca de 26.000 participantes accedan a beneficios y servicios como: seguimiento nutricional, formación en salud emocional y crianza amorosa; literatura, juego y arte; y la entrega de paquetes alimentarios de manera mensual”, destacó la primera dama de Antioquia Susana Ochoa Henao.



Hay que recordar que Arrullos Antioquia se logra gracias al pago oportuno del impuesto vehicular por parte de los antioqueños y hace parte de la estrategia de la Gobernación para combatir el hambre. Durante este cuatrienio se proyecta impactar a 40 mil participantes en el departamento.