¿Le gusta escribir? Todavía está a tiempo de participar en el Concurso Nacional de Novela y Cuento

Ya solo quedan cinco días participar en la convocatoria del XVII Concurso Nacional de Novela y Cuento, el certamen literario más antiguo de Colombia y que se ha realizado de manera continúa desde su creación. Hasta el 31 de agosto, los escritores interesados pueden enviar sus postulaciones. Este concurso es organizado por Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, pero autores de todo el territorio nacional están invitados a compartir sus obras. El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer nuevos talentos literarios y preservar el patrimonio cultural colombiano. Lea: Círculo en derrota, el poemario en el que Yenny León se pregunta por lo sagrado En la edición 27, el Concurso nuevamente contará con el respaldo de la editorial Penguin Random House Colombia, la cual se encargará de editar, imprimir, lanzar y promocionar las obras ganadoras. Además, los escritores galardonados tendrán la oportunidad de firmar un contrato con la editorial para publicar la primera edición de sus textos.

¿Cuáles son las condiciones para participar en el XVII Concurso Nacional de Novela y Cuento?

Además de ser ciudadano colombiano mayor de edad, la condición principal es presentar una obra original e inédita en español. La temática es de libre elección, pero, eso sí, no puede ser literatura infantil ni puede tener a la ilustración como un componente determinante en la construcción de la obra.