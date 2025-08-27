“El mundo pide más carbón, mientras Colombia exporta 10 millones de toneladas menos”: Fenalcarbón

La industria carbonífera en Colombia atraviesa un momento complejo, marcado por la caída en la producción, la reducción de las exportaciones y una carga tributaria creciente que amenaza su competitividad frente a otros países productores.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), se refirió a la caída en las exportaciones, el aumento de la demanda mundial de este mineral y la prohibición de enviarlo a Israel.
El dirigente gremial advirtió que, si se llegara a cerrar la generación a carbón en el país, se perdería un respaldo energético equivalente al consumo de más de 3 millones de hogares. Además, recordó que el movimiento de carbón y coque representa cerca del 30% de la carga de productos a granel en Colombia.
Asimismo, afirmó que una transición energética acelerada podría provocar una caída de hasta $38 billones en la economía.