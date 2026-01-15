Precio del dólar rebota en Colombia y sube $32 al cierre de la jornada, ¿qué pasó?

El dólar cerró la jornada al alza, explicado por un rebote técnico tras las recientes correcciones y en medio del inicio de un nuevo ciclo de mercado. Sin embargo, los analistas aseguran que continúa la tendencia bajista estructural que sigue asociada a la venta de deuda del Gobierno en dólares, un proceso que el mercado ha venido descontando de manera anticipada y que ha incrementado la oferta de divisas. La expectativa de nuevas emisiones externas, con vencimientos de tres, cinco y siete años, ha llevado a inversionistas institucionales a vender dólares de forma preventiva, presionando la tasa de cambio a la baja. La divisa cerró la jornada a la alza en $3.687,38 lo que representa con un aumento de $32,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.655,16. Además, tocó un mínimo de $3.665 y un máximo de $3.712,50, se habían realizado 2.755 transacciones por US$1.766 millones. Conozca más: Peso colombiano arranca 2026 como la moneda emergente más fuerte mientras el dólar cae a mínimos de 2021

Deuda pública y sobrerreacción política: las claves detrás del vaivén del dólar en Colombia

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que el comportamiento reciente del dólar en Colombia ha estado marcado más por decisiones financieras y de deuda que por factores estructurales de la economía. Según el analista, el salto del dólar desde los $4.000 hasta cerca de $5.000 y su posterior regreso fue una sobrerreacción política. En ese episodio, Colombia se desacopló temporalmente de mercados como Brasil, pero luego volvió a alinearse. Desde 2023 y 2024, dice Campos, “los inversionistas perciben un país con contrapesos institucionales y cambios graduales, donde el Banco de la República ha sido clave al contener el riesgo fiscal mediante tasas de interés altas”. Conozca más: Precio del dólar en Colombia sigue cayendo y se acercó a los $3.600, ¿de cuánto es el desplome? Campos descarta que el precio del dólar esté explicado por remesas o narcotráfico. Aunque reconoce que estos flujos son relevantes para la economía, insiste en que no determinan la tasa de cambio, que se forma en el mercado global y luego se ajusta a condiciones locales. En ese sentido, señala que las correlaciones del peso colombiano con monedas como el real brasileño o la corona noruega se mantienen estables. No obstante, advierte que desde junio del año pasado el peso ha mostrado una debilidad mayor que la de sus pares, cayendo más rápido. Las razones pueden estar en el clima político, las decisiones de tasas del Banco de la República o, principalmente, en la gestión de la deuda pública. Campos se inclina por esta última explicación.

Como respaldo, cita datos concretos: deuda emitida en francos suizos por cerca de US$10.000 millones y colocaciones externas en el segundo semestre por montos muy superiores a los históricos. Recuerda que antes del movimiento de Pimco, el 18 de diciembre, el dólar rondaba los $3.900. Semanas después, con la repatriación de US$4.000 millones y una nueva emisión externa por US$5.000 millones, la divisa cayó hasta los $3.650. Campo afirma que un dólar entre $3.900 y $4.000 es coherente con la relación histórica del peso colombiano frente al mundo durante los últimos 20 años. Niveles más bajos, agrega, no reflejan fundamentos locales, sino estrategias de manejo de deuda. Por eso, advierte que “el Gobierno debería evitar intervenir o presionar el dólar buscando beneficios coyunturales en inflación o indicadores fiscales”, ya que eso termina afectando al sector productivo del país. En contexto: Dólar en Colombia sigue bajando y tocó los $3.610 este miércoles, ¿cómo sacarle provecho?

Liquidación de dólares en Colombia