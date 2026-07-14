Dólar hoy en Colombia: abre en $3.247 tras una de las mayores revaluaciones del peso en una década

La divisa cotiza en $3.247,24, lo que representa una caída $1,63 frente a la TRM que para hoy se ubica en $$3.248,87 . Durante la jornada se han realizado 558 transacciones por un valor de US$405 millones.

El dólar abrió la semana a la baja, luego de bajar alrededor de $90 la semana pasada y llegar a niveles no vistos desde 2019, sobre los $3.200, gracias al aprovechamiento por parte de los fondos internacionales de las altas tasas de interés que ofrece el país en comparación con el resto de economías del mundo, así como a las expectativas del mercado sobre un gobierno que mejore el manejo de las finanzas públicas e impulse al sector minero y de hidrocarburos con sus políticas.

El peso colombiano se ha revaluado a un ritmo que marca la diferencia frente a sus pares, según el índice de Bloomberg para monedas emergentes. Desde que la moneda local tocó el nivel de $3.900 el 5 de septiembre de 2025, no volvió a los niveles de $4.000.

Lo que ven los mercados hoy es la tercera mayor revaluación del peso colombiano en lo corrido del siglo XXI y la mayor apreciación en 10 años. En lo que va de julio la revaluación ha sido de 4%, en 2026 llega a 16,4% y en los últimos 12 meses el repunte es de 24,4%.

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Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, explica que las últimas semanas han sido de una tendencia bajista para la divisa estadounidense debido a una mayor entrada de divisas por parte de fondos de inversión extranjeros que buscan rentabilizar en el país luego de la subida de tasas por parte del Emisor hasta 12%.

Asimismo, Acevedo señala que los mercados están a la expectativa del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, sobre todo respecto a un manejo más ordenado de las finanzas públicas y de políticas que favorezcan al sector minero, el cual es clave en la entrada de dólares a la economía colombiana.

A nivel internacional, la divisa estadounidense se mantiene estable a la espera de la publicación de los datos del IPC estadounidense correspondientes a junio.

Según Ray Attrill, estratega de divisas del National Australia Bank, si la inflación subyacente (IPC) es de 0,3% o más, es muy probable que el PCE subyacente también alcance ese nivel, pero todo esto dependerá de los datos de inflación al productor que se publiquen esta semana.

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