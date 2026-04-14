Dólar ronda los $3.500 en Colombia y cae a mínimos de cinco años; estas son las razones

El precio del dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja y se ubica en niveles no vistos desde 2021. La divisa estadounidense cerró la jornada de este martes 14 de abril en $3.578,88, lo que representó una caída de $29,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente de $3.608,10. Durante el día, el dólar registró un mínimo de $3.558,25 y un máximo de $3.609,99, en medio de 2.128 operaciones que movieron US$1.958 millones. Relacionado: Dólar abre a la baja este martes y cotiza en un promedio de $3.575 La última vez que la moneda estadounidense se negoció en niveles similares fue en marzo de 2021, cuando la TRM se ubicó en $3.553,34. En el frente internacional, el dólar también mostró señales de debilidad y se encaminaba a su séptima caída consecutiva, en un contexto marcado por expectativas de avances diplomáticos en Medio Oriente y una menor aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Vea aquí: Dólar en Colombia cerró en $3.608 y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2021

¿Por qué cae el dólar? Emisión de deuda y tasas altas impulsan el peso colombiano

Según Alexander Ríos, economista y CEO de Inverxia, la caída del dólar, de cerca del 3% en lo corrido del año y del 17% frente a abril de 2025, responde a una combinación de factores internos y externos. En el frente local, destacó la colocación de cerca de US$5.000 millones en bonos externos, incluyendo emisiones en Oriente Medio y en el mercado local. “Esta operación generó una mayor oferta de divisas, lo que ha presionado a la baja la tasa de cambio”, dijo. Agregó que a esto se suma la tasa de interés del Banco de la República, ubicada en 11,25%, que, en un contexto de expectativas de inflación presionadas por factores como el aumento del 23% del salario mínimo, mantiene un amplio diferencial frente a la de Estados Unidos y sigue atrayendo flujos especulativos hacia activos colombianos. Le interesa: Elecciones y mercados: así reaccionan el dólar, riesgo país y las acciones según gane la derecha o la izquierda en Colombia “Además, la deuda pública cotiza a tasas de 2 y 3 años a niveles cercanos al 13,5%, lo que resulta altamente atractivo para fondos especuladores especializados en aprovechar los ‘carrytrade’ por movimientos en calificación”, comentó Ríos.

Factores internacionales: debilidad global del dólar y menor aversión al riesgo

En el ámbito global, el índice DXY —que mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas— ha mostrado retrocesos, favoreciendo a monedas emergentes como el peso colombiano. Ríos explicó que esto se debe a expectativas de desescalada en Oriente Medio y a un entorno internacional con menor aversión al riesgo. Sin embargo, Gregorio Gandini, fundador de Gandini Análisis, considera que la incertidumbre persiste tras el fracaso de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, lo que mantiene tensiones en torno al estrecho de Ormuz. Más noticias: Dólar cambiará: billetes incluirán la firma del presidente Donald Trump

Pensiones, política y flujos de capital presionan la tasa de cambio

Desde la perspectiva de Ómar Suárez, gerente de renta variable de Aval Asset Management, otro factor clave es el reciente decreto sobre fondos de pensiones. La normativa obliga a los fondos a limitar sus inversiones en el exterior a un máximo del 30% en cinco años y aumentar su exposición en activos locales, lo que, según el analista, disminuye la demanda de dólares por parte de estos inversionistas. “Eso hará que los fondos de pensiones no sean tan compradores, porque ellos compran dólares para invertir en el exterior, entonces eso genera presión bajista en la tasa de cambio”, anotó. A esto se suma el componente político. Según Suárez, las expectativas electorales también están influyendo en el mercado cambiario. “Encuestas recientes sugieren escenarios con candidatos percibidos como promercado, lo que ha mejorado el apetito por activos colombianos y fortalecido el peso”, comentó.

Quiénes se benefician de un dólar más barato en Colombia

La caída del dólar tiene efectos directos sobre distintos sectores de la economía. De acuerdo con Gandini, los principales beneficiados son los importadores, ya que pueden adquirir bienes del exterior a un menor costo, bien sea para venderlos al consumidor final o como parte de su cadena de producción. Por su parte, Suárez destacó que también se favorecen aquellas personas que planean viajar al exterior, ya que el tipo de cambio hace más asequibles estos gastos. Lea aquí: Remesas en Colombia no aflojan: 21 meses por encima de US$1.000 millones

Cómo aprovechar un dólar barato: oportunidades y riesgos para inversionistas

El actual nivel de la divisa estadounidense también abre oportunidades para los inversionistas colombianos. Según el gerente de renta variable de Aval Asset Management, esto puede ser una opción para evaluar un mayor posicionamiento en activos internacionales con una visión de mediano y largo plazo. “Hoy, los colombianos pueden acceder a acciones y fondos cotizados (ETF) en mercados internacionales a través del Mercado Global Colombiano, sin necesidad de abrir cuentas en el exterior y utilizando pesos, lo que facilita la diversificación y ofrece beneficios tributarios”, indicó Suárez. Sin embargo, añadió, este entorno también tiene efectos adversos para quienes ya tenían inversiones en el exterior, ya que la caída del dólar reduce su rentabilidad en pesos y afecta negativamente el valor de sus portafolios.

Perspectivas: ¿se mantendrá la tendencia del dólar a la baja?