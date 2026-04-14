Dólar ronda los $3.500 en Colombia y cae a mínimos de cinco años; estas son las razones

El precio del dólar en Colombia mantiene su tendencia a la baja y se ubica en niveles no vistos desde 2021. La divisa estadounidense cerró la jornada de este martes 14 de abril en $3.578,88, lo que representó una caída de $29,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente de $3.608,10.
Durante el día, el dólar registró un mínimo de $3.558,25 y un máximo de $3.609,99, en medio de 2.128 operaciones que movieron US$1.958 millones.
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La última vez que la moneda estadounidense se negoció en niveles similares fue en marzo de 2021, cuando la TRM se ubicó en $3.553,34.
En el frente internacional, el dólar también mostró señales de debilidad y se encaminaba a su séptima caída consecutiva, en un contexto marcado por expectativas de avances diplomáticos en Medio Oriente y una menor aversión al riesgo por parte de los inversionistas.
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