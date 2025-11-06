x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Precio del dólar cae a $3.813 en Colombia, marca su nivel más bajo en más de dos semanas

La divisa alcanzó un precio mínimo de $3.800 y un máximo de $3.825, con un total de 1.592 operaciones.

  • El dólar sigue siendo más atractivo que el yen o el euro por sus mayores rendimientos en deuda pública. FOTO: Getty.
    El dólar sigue siendo más atractivo que el yen o el euro por sus mayores rendimientos en deuda pública. FOTO: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
06 de noviembre de 2025
bookmark

El dólar logró en la jornada del jueves una caída hacia las 11:00 a.m. y se ubicó en $3.813,73 en Colombia, es decir, $25,74 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se fijó en $3.839,47.

La divisa alcanzó un precio mínimo de $3.800 y un máximo de $3.825, con un total de 1.592 operaciones que movieron cerca de US$974 millones.

En los mercados internacionales, el billete verde se mantiene justo por debajo de sus máximos multimensuales, presionado por un repunte en el apetito por activos de mayor riesgo.

Mientras tanto, la libra esterlina retrocede frente a la expectativa de un tono más flexible por parte del Banco de Inglaterra en su próxima reunión de política monetaria.

Conozca más: Precio del dólar volvería a los $4.000 en Colombia para la temporada de Navidad en 2025

El dólar sigue siendo más atractivo que el yen o el euro por sus mayores rendimientos en deuda pública”, explicó un analista al referirse al llamado carry trade, una estrategia mediante la cual los inversionistas venden monedas con tasas de interés bajas para comprar otras con rendimientos más altos.

“Por ahora —añadió—, la lógica del mercado indica que el dólar seguirá teniendo un soporte sólido”.

¿Qué pasa con el precio del dólar hoy en Colombia?

El dólar abrió este jueves con una leve caída frente al peso colombiano, al iniciar la jornada en $3.820, una reducción frente al cierre del miércoles, que fue de $3.833, según datos de JP Tactical Trading.

La moneda se mantiene cerca de un nivel de soporte clave, en un contexto de baja actividad local y a la espera de las minutas del Banco de la República, que podrían ofrecer nuevas señales sobre la política monetaria.

De acuerdo con el análisis de JP Tactical Trading, el comportamiento del dólar en Colombia sigue las proyecciones del mercado ante la ausencia de factores externos o internos que impulsen grandes movimientos.

Aunque el mercado se encuentra en una zona de soporte, la presión compradora aún no muestra señales de fuerza.

Para esta jornada, las expectativas de negociación se ubican en un rango entre $3.815 y $3.879, lo que sugiere una tendencia estable pero con posible volatilidad en caso de nuevas señales macroeconómicas.

Conozca más: Las tensiones diplomáticas entre Petro y Trump devaluaron el peso colombiano

Temas recomendados

Dólar
Devaluación del dólar
Proyección dólar Colombia
dólar hoy
Colombia
Estados Unidos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida