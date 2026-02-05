Dólar barato amarga el San Valentín: por cada $100 que cae, floricultores colombianos pierden $250.000 millones al año

A una semana de San Valentín, cuando millones de rosas, claveles y hortensias colombianas son exportadas hacia Estados Unidos, el sector floricultor llega con una paradoja difícil de disimular: récords en producción, empleo y exportaciones, pero una tasa de cambio que amenaza con marchitar sus ingresos justo en la temporada más importante del año.
El dólar, que este jueves 5 de febrero se cotiza alrededor de los $3.695, atraviesa uno de sus niveles más bajos de los últimos cinco años. Frente a hace doce meses, la divisa ha perdido más de 540 pesos, una caída cercana al 12% anual, que golpea de frente a una industria que vende casi toda su producción en moneda estadounidense, pero paga salarios, insumos y servicios en pesos.
El impacto es duro, puesto que, según estimaciones de Asocolflores, por cada 100 pesos que cae el dólar, el sector deja de percibir cerca de $250.000 millones al año. Una cifra que, llevada al actual contexto de revaluación, ayuda a dimensionar por qué el San Valentín de 2026 llega con más preocupación que celebración.
