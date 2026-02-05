Revelan detalles del grave accidente en el que murió una adulta mayor en Bogotá: así fue como salvó a sus nietos

Avanzan las investigaciones por el grave accidente de tránsito que se registró en la tarde de este miércoles en Bogotá, cuando un vehículo particular arrolló a una adulta mayor, dos menores y a un motociclista. En el hecho murió la abuela de los menores, un niño de 6 años y una niña de 11. El motociclista, identificado como Santiago Álvarez, quedó gravemente herido y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. En contexto: Videos | Adulta mayor murió tras ser atropellada en Bogotá: iba caminando con sus dos nietos El accidente se registró alrededor de las 2:20 de la tarde en la intersección de la calle 63 (también conocida como avenida Mutis) y la carrera 17, cuando el conductor perdió el control, se estrelló contra Álvarez y, más adelante, contra un poste.

En el trayecto también impactó a la adulta mayor, quien falleció, y a los nietos que la acompañaban como peatones. Los menores ya están fuera de peligro.

La condición clínica del motociclista Santiago Álvarez

Por su parte, Santiago Álvarez, de 21 años y economista, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica en Bogotá, donde le realizaron algunos exámenes. Sin embargo, este jueves le encontraron una hemorragia cerebral debido a una fractura en el cerebro. “Son unos muchachos muy locos (quien ocasionó el accidente). ¡¿Cómo es que van a transitar por dentro de la ciudad a 80 kilómetros por hora y se pasan el semáforo en rojo?!”, expresó con enojo Fernando Álvarez, padre del motociclista, a City TV. Puede leer: Accidente en la Autopista Norte de Bogotá deja un muerto y cierre vial en la calle 195

Un testigo en el lugar del accidente

Cristian Rincón, también motociclista que estuvo en el lugar del accidente, dijo al medio citado que alcanzó a apartarse tras ver el trayecto de la camioneta negra a gran velocidad. “Yo me alcancé a agachar; el carro me pasó por el lado. Quedé a dos metros. La señora empujó a los niños. El carro, cuando colapsó contra el poste, giró y se la llevó a ella”, afirmó Cristian al medio citado, agregando que en ese momento alcanzó a escuchar música “a todo volumen en el carro”.

El conductor de la camioneta negra tiene 20 años

Las autoridades confirmaron de manera preliminar que el conductor del vehículo negro tiene 20 años e iba acompañado por otro joven de 19, quienes fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para dar paso a las investigaciones correspondientes y al esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, la primera hipótesis que se tiene es que los ocupantes de la camioneta negra habrían omitido la señal del semáforo en rojo, aunque se intenta establecer con claridad si se movilizaban bajo los efectos del alcohol.