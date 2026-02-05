x

John McNamara dejaría la embajada de EE. UU. en Colombia, ¿quién queda a cargo?

El encargado de negocios lleva ejerciendo su posición desde febrero de 2025. Queda a cargo un diplomático de carrera.

  John McNamara será reemplazado por un funcionario de carrera diplomática. Foto: Departamento de Estado
    John McNamara será reemplazado por un funcionario de carrera diplomática. Foto: Departamento de Estado
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 2 horas
El encargado de negocios de la embajada norteamericana en Colombia, John McNamara, trabajará allí hasta el 13 de febrero. McNamara, nacido en Nueva York, se convirtió en el encargado de negocios de ese país en febrero de 2025. Quedará a cargo el diplomático Jahran Hillsman.

McNamara venía con experiencia en otros servicios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como en consejería política durante las negociaciones de paz con las Farc. Asumió su tarea durante el año en el que las relaciones entre ambos países alcanzaron niveles históricos de tensiones diplomáticas.

¿Quién es Jahran Hillsman?

Hillsman, nacido en Los Ángeles, California, es un miembro profesional del Servicio Exterior Superior, quien ya reside en el país, puesto que se desempeña como Jefe Adjunto de Misión en la Embajada en Bogotá.

También se desempeña como ministro consejero desde 2025, el segundo cargo más importante de la Embajada. A su vez, tiene más de 20 años de trayectoria en diferentes cargos que ha ocupado en Washington D. C., Bolivia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Ecuador, El Salvador y Uganda.

Puede leer: La “fantástica” reunión con la que Petro y Trump desescalaron meses de peleas, ¿qué viene para Colombia?

Se cayó nominación de Daniel Newlin

El elegido del presidente Donald Trump para ser embajador en Colombia era Daniel Newlin, un empresario y exdetective nacido en la Florida que, a diferencia de Hillsman, no tiene experiencia diplomática.

Sin embargo, su nominación se cayó, ya que Newlin no entregó la documentación requerida por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso a tiempo. Por ende, Trump tendrá que nombrar a otro embajador, y la embajada continuará bajo el mando de una figura interina.

A eso se suma que Newlin donó USD 100.000 para la ceremonia de inauguración presidencial de Trump, lo que puede representar un conflicto de intereses para el Departamento de Estado, que maneja las relaciones exteriores de los norteamericanos.

Para el primer intento de nominación por parte de Trump a finales de 2024, Newlin aún era dueño de la empresa Dan Newlin Injury Attorneys S.A.S en Medellín.

Lea también: Captura de Saab en Venezuela estaba cantada: agentes de EE.UU. le habrían advertido

Por ende, si su nominación se hubiera aceptado, tendría que haber cerrado su oficina o cederla para que su nombre no apareciera como administrador de esta organización para evitar conflictos de intereses.

Presidente de Estados Unidos
Relaciones internacionales
Geopolítica
Diplomacia
Colombia
Embajadas
Estados Unidos
Relaciones diplomáticas
Colombia
John McNamara
