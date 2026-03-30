Gobierno cambiará forma de calcular el precio del diésel en Colombia; esta es la propuesta

El Gobierno nacional puso en consulta pública un proyecto de resolución que redefine la forma en que se calcula el precio del diésel (ACPM) en Colombia, específicamente el ingreso al productor para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. La iniciativa, liderada por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, desarrolla lo establecido en el Decreto 1428 de 2025 y busca alinear los precios internos con las dinámicas del mercado internacional. Según el documento, “se establece la metodología para la determinación del precio de paridad internacional que deberá ser utilizado como ingreso al productor”, lo que implica un cambio estructural en la forma en que se fija este componente clave del combustible.

Cómo se calculará el precio del ACPM con actualización semanal

El eje central de la propuesta es que el precio del ACPM se calculará con base en un promedio semanal de referencias internacionales. En términos técnicos, el proyecto define que “la periodicidad de actualización del Ingreso al Productor Fósil... será semanal”, tomando como referencia el promedio de los precios diarios del mercado internacional entre lunes y viernes de la semana anterior. Este valor será publicado cada lunes y empezará a regir desde el martes siguiente, lo que introduce un esquema más dinámico frente a los ajustes tradicionales. El documento incluso formaliza la fórmula de cálculo: “IPsemana corresponde al precio semanal publicado cada lunes y que comienza a regir cada martes”, basado en el promedio de precios internacionales del periodo anterior.

Límites al precio: ni por debajo del mercado ni por encima de importación

La nueva metodología también fija reglas claras para evitar distorsiones. Por ejemplo, el ingreso al productor “será, como mínimo, el precio de paridad internacional y no podrá superar, en ningún caso, el precio de paridad de importación”, según el proyecto. Esto busca equilibrar dos objetivos, según MinEnergía, garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema y evitar que los precios se desconecten de la realidad del mercado global. Asimismo, uno de los puntos clave de la reforma es su impacto sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que ha generado fuertes presiones fiscales en los últimos años. El Gobierno plantea que esta metodología permitirá “mejorar la eficiencia del sistema de estabilización de combustibles y reducir presiones fiscales”, al reflejar con mayor precisión las variaciones internacionales.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró: “Este proyecto de resolución busca darle transparencia al cálculo del ACPM, alinearlo con la realidad internacional y avanzar en la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social”. Puede conocer: Sube la gasolina y el diésel en Colombia desde el 1 enero de 2026; así quedaron los precios por ciudad

Lo que pasa con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)

Cabe advertir que la escalada sostenida de los precios internacionales del petróleo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, está presionando al alza los combustibles en Colombia y ampliando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Según estimaciones de Anif, si se mantiene el escenario actual y no se realizan ajustes en los precios internos, el déficit del FEPC podría ubicarse en alrededor de $10,7 billones en 2026. Con ello, el acumulado desde la creación del fondo alcanzaría los $136 billones, una cifra que equivale a cerca de 15 reformas tributarias o a 1,5 veces los recursos de aseguramiento girados al sistema de salud en 2025. Para el centro de estudios, el desbalance entre los precios locales y los internacionales difícilmente se corregirá sin decisiones concretas del Gobierno. En ese sentido, propone implementar un mecanismo de ajuste gradual que contemple incrementos en los precios de la gasolina corriente y el ACPM, con el objetivo de converger de manera progresiva hacia los niveles internacionales. La propuesta, según Anif, permitiría reducir la volatilidad para los consumidores y limitar la discrecionalidad en la fijación de precios, en un contexto marcado por la incertidumbre externa y la presión fiscal interna.

Déficit acumulado del FEPC (precios constantes 2026, 2008-2026*).

Mayor control y trazabilidad en toda la cadena de combustibles

Retomando el proyecto, este no solo cambia la fórmula, también introduce obligaciones estrictas de información para los actores del mercado. Por ejemplo, el texto establece que “es obligación del agente refinador o importador... publicar los precios resultantes... en su sitio web oficial inmediatamente después de su determinación”. Además, se exige que los precios sean comunicados a distribuidores mayoristas y minoristas, garantizando trazabilidad mediante medios electrónicos. Esta cadena de reporte será clave para “las labores de control, vigilancia y fiscalización”, y busca evitar desviaciones en la aplicación de los subsidios y beneficios del sistema.