Postobón anuncia $30.000 millones para reconstruir negocios de tenderos y apoyar a recicladores

Postobón anunció un programa de apoyo por $30.000 millones para contribuir a la reconstrucción de las zonas del occidente colombiano afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Se trata de la iniciativa, denominada Unidos Somos Más Fuertes, está dirigida a diferentes grupos de interés de la compañía que sufrieron afectaciones por el terremoto.
El programa contempla recursos para la recuperación de negocios, mejoramiento de viviendas, reconstrucción de infraestructura, atención humanitaria y fortalecimiento de instituciones educativas. Las acciones se concentrarán especialmente en Cali, Pereira, Dos Quebradas, Armenia, Manizales y Quibdó, además de otros municipios de Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas.
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“Colombia necesita que actuemos unidos y con solidaridad. Por eso, destinaremos $30.000 millones para acompañar la reconstrucción de las regiones más afectadas por el sismo del 10 de agosto”, manifestó Miguel Fernando Escobar P., presidente de Postobón, quien señaló que el propósito es acompañar a tenderos, empleados, recicladores, agricultores, estudiantes y comunidades vulnerables.