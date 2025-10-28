Jugaron hasta las 2 de la mañana: Los Dodgers de Los Ángeles ganaron un partido “eterno” y se acercan a su noveno título de Serie Mundial

Con un jonrón ganador de Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles vencieron la noche del lunes 6x5 a los Azulejos de Toronto en un partido que se extendió hasta poco más de las dos de la mañana en nuestro país como consecuencia de las 18 entradas que fueron necesarias, igualando el récord en una Serie Mundial de béisbol.
Los vigentes campeones de las Grandes Ligas prevalecieron tras casi siete horas de un juego finiquitado con el cuadrangular de Freeman, que hizo estallar de júbilo a las gradas del Dodger Stadium, todavía repletas poco antes de la medianoche. Los Dodgers se adelantaron 2-1 en el global de la eliminatoria y pueden revalidar el título si ganan los dos siguientes partidos de martes y miércoles también ante su público.