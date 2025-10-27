Hacienda no giró la plata para hacer la consulta del Área de Oriente y ya no se hará el 9 de noviembre

La Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Resolución No. 13599 del 27 de octubre de 2025, determinó suspender la convocatoria efectuada a los municipios del Oriente cercano de Antioquia con el fin de constituir el Área Metropolitana que estaba prevista para el próximo 9 de noviembre.

Ratificó la Registraduría que la decisión obedeció a que no cuenta con el presupuesto para adelantar la votación de la consulta popular toda vez que no se logró el traslado de los recursos aprobados por parte del Ministerio de Hacienda.

Le puede interesar: ¿Sí o No al Área Metro del Oriente? Promotores y críticos debaten en EL COLOMBIANO y Teleantioquia

Ya el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había cuestionado que pese a estar a pocos días de la realización de la consulta el Gobierno Nacional todavía no entregaba los recursos para esa jornada.