¿Por qué el dólar lleva cuatro semanas en la franja de $3.500 a $3.700?

El dólar en Colombia volvió a niveles no vistos desde marzo de 2021, en medio de una marcada apreciación del peso impulsada por factores tanto externos como internos. La debilidad global de la divisa estadounidense, el mayor apetito por activos de economías emergentes y el atractivo del carry trade han favorecido la entrada de capitales al país. A esto se suma el impulso de los precios de commodities como el petróleo y el oro, así como el dinamismo de ingresos por remesas y turismo. De hecho, ayer la divisa cerró en $3.576,10, $2,8 abajo de la TRM que estaba en $3.573,30 y ya completa cuatro semanas abajo de $3.700.

Gabriela Bautista, analista de contexto externo y mercado cambiario de Corficolombiana, dijo que la apreciación del peso colombiano ha respondido principalmente a factores globales. “El debilitamiento del dólar en el mundo en 2025 -reflejado en la caída del DXY-. A esto se suma un mayor apetito por activos de economías emergentes en un entorno financiero más favorable”, con el atractivo del carry trade (con tasas locales relativamente altas) y términos de intercambio favorables. A este panorama, el exvicepresidente de Anif, Andrés Langebaek, explicó que se le debe sumar el auge de precios de commodities, pues dijo que desde finales de febrero el peso colombiano ha estado favorecido por el comportamiento del petróleo. “Desde el 28 de febrero para acá, se ha visto especialmente beneficiada por la subida de los precios del petróleo”, afirmó. Aunque el crudo ha moderado su nivel frente a picos recientes, recordó que “antes del conflicto teníamos un precio cercano a los US$65 por barril, y hoy en día tenemos uno cercano a los US$90”. Además, el economista destacó que la tasa de cambio también ha estado respaldada por el dinamismo de otras fuentes de divisas.