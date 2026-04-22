¿Por qué el dólar lleva cuatro semanas en la franja de $3.500 a $3.700?

El dólar en Colombia volvió a niveles no vistos desde marzo de 2021, en medio de una marcada apreciación del peso impulsada por factores tanto externos como internos. La debilidad global de la divisa estadounidense, el mayor apetito por activos de economías emergentes y el atractivo del carry trade han favorecido la entrada de capitales al país.
A esto se suma el impulso de los precios de commodities como el petróleo y el oro, así como el dinamismo de ingresos por remesas y turismo. De hecho, ayer la divisa cerró en $3.576,10, $2,8 abajo de la TRM que estaba en $3.573,30 y ya completa cuatro semanas abajo de $3.700.