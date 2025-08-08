¿Redeban se adelantó al Banco de la República y capturó millones de llaves? Lulo encendió la polémica

En Colombia está ocurriendo una transformación silenciosa pero trascendental, que consiste en la digitalización total de los pagos interbancarios con el lanzamiento del sistema Bre‑B del Banco de la República.
Este sistema está diseñado para permitir transferencias inmediatas entre cualquier entidad financiera del país. Sin embargo, Redeban se anticipó al juego, lo que generó un sacudón en el sistema financiero.
Entre enero y mayo de este año, Redeban ya había inscrito más de 23 millones de “llaves” —como se denominan los identificadores únicos para recibir dinero, sean números de celular, cédulas, correos o códigos alfanuméricos— y conectó a 16 entidades financieras mucho antes de que el BanRep activara oficialmente Bre‑B el pasado 14 de julio.
Su plataforma EntreCuentas arrancó con una base de usuarios gigantesca y ahora controla un flujo relevante en el sistema financiero colombiano.