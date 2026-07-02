¿Donación o deuda? La polémica por los 60 millones de dólares del BID que enfrenta a Espriella y Petro

La transición de poder en Colombia arrancó con una pelea de cifras y de versiones, porque, en su primera alocución transmitida por YouTube, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a entregar 60 millones de dólares “no reembolsables” para financiar el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro. La noticia, lejos de pasar inadvertida, desató un choque político entre el nuevo gobierno de extrema derecha y la oposición de izquierda, que cuestiona tanto el monto como el verdadero origen de esos recursos. Siga leyendo: Hoy arranca el empalme: Abelardo de la Espriella llega con condiciones

El anuncio que encendió la controversia

Espriella relató que el compromiso surgió de una conversación directa con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien le habría manifestado su respaldo para “fortalecer el proceso de empalme”. Según el mandatario electo, el proceso ha sido liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y ha involucrado a más de 400 personas trabajando durante más de seis meses para llegar preparadas ante lo que él describió como el “descalabro” que recibirá del gobierno saliente. “El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo”, afirmó Espriella, quien calificó el ejercicio como un “empalme anticorrupción” y agradeció públicamente al organismo multilateral por el respaldo. Lea aquí: “El Estado colombiano está por encima de las diferencias políticas”: Ministro de Hacienda Germán Ávila

Petro y la oposición responden: “no es una donación”

El anuncio no tardó en generar réplicas desde distintos frentes del Pacto Histórico, que pusieron en duda tanto la naturaleza del recurso como su necesidad. La fórmula expresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué, fue una de las primeras voces en salir a desmentir la versión del mandatario electo. En su cuenta de X, la excandidata a la vicepresidencia advirtió que un proceso de empalme jamás había requerido ese tipo de financiación y que, en realidad, se trataría de un recurso que termina convertido en deuda pública, con condicionamientos para el país. Quilcué llegó a preguntarse si Colombia realmente necesita endeudarse para una transición institucional que históricamente se ha hecho sin este tipo de apoyos. El propio presidente Gustavo Petro salió a desmentir a Espriella a través de su cuenta en la misma red social. “No es cierto que hay una donación del BID para el empalme”, escribió el mandatario, quien precisó que lo que en realidad existe son 60 millones de dólares disponibles para financiar programas que su gobierno, y también administraciones anteriores, ya venían adelantando en conjunto con el banco multilateral. Es decir, para Petro no se trata de un recurso nuevo ni exclusivo para la transición, sino de un saldo de cooperación previamente acordado. Por su lado, el representante a la Cámara por Bogotá y miembro del Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, aseguró que el gobierno entrante, sin siquiera haberse posesionado, ya estaría gastando 200 mil millones de pesos en el proceso de empalme, recursos que a su juicio deberían destinarse a proyectos de desarrollo y no a labores de transición. El congresista insinuó que el interés del BID en financiar esta etapa podría estar relacionado con una eventual persecución política a funcionarios progresistas del actual gobierno. En contexto: José Manuel Restrepo califica de “berrinche antidemocrático” el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil

Restrepo defiende el recurso: “es apoyo técnico, no crédito”