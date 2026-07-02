¿Donación o deuda? La polémica por los 60 millones de dólares del BID que enfrenta a Espriella y Petro

La transición de poder en Colombia arrancó con una pelea de cifras y de versiones, porque, en su primera alocución transmitida por YouTube, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a entregar 60 millones de dólares “no reembolsables” para financiar el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.
La noticia, lejos de pasar inadvertida, desató un choque político entre el nuevo gobierno de extrema derecha y la oposición de izquierda, que cuestiona tanto el monto como el verdadero origen de esos recursos.
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