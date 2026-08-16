Video del rescate de una niña de 3 años en Cali no es reciente: ocurrió el lunes, día del terremoto

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video que muestra el momento en que rescatistas sacan con vida a una niña de aproximadamente 3 años de entre los escombros de una edificación colapsada.
Las publicaciones que acompañaban el clip aseguraban que la menor había permanecido cerca de 100 horas atrapada y que su rescate se había producido recientemente, cuando las labores de búsqueda en las ciudades más golpeadas por el terremoto están a punto de concluir.
Sin embargo, voceros de la Policía Metropolitana de Cali confirmaron al medio Infobae que, si bien el rescate registrado en el video sí ocurrió, la grabación corresponde al lunes 10 de agosto, es decir, al mismo día en que se produjo el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a varios departamentos del país. No se trata, entonces, de un hallazgo nuevo.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante el sábado 15 de agosto no se reportaron rescates de personas atrapadas con vida bajo los escombros. Esto contradice las publicaciones que presentaban el video como un hecho reciente y que generaron una ola de esperanza y confusión entre los usuarios de redes sociales.