Video del rescate de una niña de 3 años en Cali no es reciente: ocurrió el lunes, día del terremoto

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video que muestra el momento en que rescatistas sacan con vida a una niña de aproximadamente 3 años de entre los escombros de una edificación colapsada. Las publicaciones que acompañaban el clip aseguraban que la menor había permanecido cerca de 100 horas atrapada y que su rescate se había producido recientemente, cuando las labores de búsqueda en las ciudades más golpeadas por el terremoto están a punto de concluir. Sin embargo, voceros de la Policía Metropolitana de Cali confirmaron al medio Infobae que, si bien el rescate registrado en el video sí ocurrió, la grabación corresponde al lunes 10 de agosto, es decir, al mismo día en que se produjo el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a varios departamentos del país. No se trata, entonces, de un hallazgo nuevo. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante el sábado 15 de agosto no se reportaron rescates de personas atrapadas con vida bajo los escombros. Esto contradice las publicaciones que presentaban el video como un hecho reciente y que generaron una ola de esperanza y confusión entre los usuarios de redes sociales.

La menor que aparece en el video sí fue encontrada con vida días atrás, luego de que equipos de emergencia adelantaran su búsqueda en el lugar donde quedó atrapada tras el colapso de la edificación. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado de manera verificable la identidad de la niña ni detalles sobre su estado de salud actual.

Rescatistas mantienen la esperanza de hallar más sobrevivientes tras el terremoto en Colombia

Pese a que las labores de búsqueda y rescate están próximas a concluir en las ciudades más afectadas por el terremoto, los equipos de emergencia continúan trabajando con la esperanza de encontrar más personas con vida entre los escombros. La confusión generada por la circulación de videos de días anteriores, presentados como hechos recientes, ha dificultado en algunos casos la comunicación clara sobre el verdadero estado de las operaciones.

Cifras actualizadas del terremoto según la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance sobre el sismo de magnitud 7,4 registrado con epicentro en San José del Palmar, Chocó, con corte al 15 de agosto de 2026 a las 6:30 p.m.

Según el reporte oficial, el terremoto ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios del país. En total, se contabilizan 54.382 familias y 117.222 personas afectadas. En cuanto a la población, la UNGRD reportó 289 personas fallecidas, 3.937 heridas, 143 desaparecidas y 353 personas rescatadas hasta el momento. Respecto a las viviendas, el balance registra 81.536 viviendas averiadas, 14.705 destruidas y 66 edificios colapsados en las zonas afectadas. En materia de infraestructura y servicios, el sismo dejó afectaciones en 234 centros de salud, 2.535 centros educativos y 3.782 centros comunitarios. Además, se reportaron daños en 308 vías, 62 acueductos, 44 puentes vehiculares, 5 puentes peatonales y 5 aeropuertos. En cuanto a los animales, las autoridades informaron que 205 han sido rescatados, mientras que 754 resultaron afectados por la catástrofe. La UNGRD señaló que continúa coordinando las acciones de respuesta y atención humanitaria en los territorios afectados por el terremoto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .