¿Por qué disminuyó la cifra de muertos tras el terremoto en Colombia? UNGRD explicó la razón

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó el balance de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. La entidad confirmó 289 personas fallecidas y 143 desaparecidas, mientras que 117.222 personas continúan afectadas por el desastre. El nuevo reporte, con corte a las 6:30 de la tarde del sábado 15 de agosto, representa una reducción frente a las cifras entregadas durante la mañana. En ese momento, la UNGRD contabilizaba 294 personas fallecidas y 320 desaparecidas. Con la actualización, el número de muertos disminuyó en cinco casos y el de desaparecidos en 177. La entidad explicó que estas variaciones responden al proceso de verificación que se adelanta desde que comenzó la emergencia. Los primeros balances fueron construidos, en buena medida, a partir de información recibida de manera verbal desde los territorios afectados. Posteriormente, esos reportes comenzaron a ser contrastados con los registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y los organismos de socorro.

Nuevo balance de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo. FOTO: UNGRD.

El objetivo de esta revisión es evitar que una misma persona aparezca registrada más de una vez en diferentes reportes. Por esta razón, la reducción de la cifra de desaparecidos no significa necesariamente que las 177 personas que salieron del registro hayan sido encontradas con vida. Se trata, principalmente, de una depuración del consolidado oficial.

Más de 117.000 personas afectadas

Mientras las cifras de fallecidos y desaparecidos fueron corregidas a la baja, otros indicadores de la emergencia aumentaron. El número de personas afectadas pasó de 115.461 a 117.222, mientras que las familias afectadas llegaron a 54.382. Conozca: “Dentro de esa nube de polvo iban las almas que estaban muriendo”: crónica del terremoto desde Pereira La emergencia registra afectaciones en 450 municipios del país. Además, los organismos de socorro han reportado 3.937 personas heridas y 353 rescatadas. El impacto sobre las viviendas también continúa siendo significativo. La UNGRD reportó 81.536 viviendas averiadas y 14.705 destruidas, además de 66 edificios colapsados. En materia de infraestructura, se contabilizan 234 centros de salud afectados, 2.535 instituciones educativas y 308 vías con algún tipo de afectación. También se reportan daños en otros espacios y servicios necesarios para atender a las comunidades golpeadas por el terremoto. Lea más: Video del rescate de una niña de 3 años en Cali no es reciente: ocurrió el lunes, día del terremoto Los organismos de socorro mantienen además el reporte de 205 animales rescatados y 754 afectados. La UNGRD advirtió que el balance todavía puede cambiar durante las próximas horas, debido a que continúan las labores de búsqueda, atención y verificación de información en los territorios afectados. La actualización busca consolidar una cifra nacional más precisa sobre las consecuencias del terremoto y evitar que los reportes preliminares, elaborados en medio de la emergencia, generen duplicidades o inconsistencias en el registro de víctimas y daños.

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