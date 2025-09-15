En Entrerríos, Antioquia, está la mayor planta de fermentación de lácteos de Colombia

Al llegar a Entrerríos, en Antioquia, lo primero que llama la atención es el paisaje verde de las montañas que rodea la planta más moderna de la empresa Alpina en Colombia, donde el 50% de producción de esta es de productos fermentados.
Desde junio de 2010, esta operación se ha convertido en un motor de innovación y desarrollo regional, ya que pasó de 60 colaboradores a más de 500 en apenas 15 años y trabaja de la mano con 170 ganaderos de 250 fincas de la zona.
En estas montañas antioqueñas se produce el 30% de la leche fluida que abastece a Cundinamarca. Además, en esta planta, el acopio es de 335 toneladas diarias.
Aquí se elaboran productos emblemáticos como el quesito Alpina, los yogures griegos, la línea Finesse, Regeneris y, más recientemente, el Kéfir Plus, un alimento pionero en el país por integrar fibra GOS, un ingrediente de alto valor nutricional.